冷氣團來襲彰化農漁抽水保溫 搶收蔬菜市場到貨量多兩成

台灣急凍，農民紛紛為怕冷的蔬果做禦寒措施或搶收上市，彰化縣溪湖鎮果菜市場今天到貨量比平日多兩成，所幸批發價格平穩，市場方面研判明、後兩天冷氣團威力達到最高峰，蔬菜若凍傷將減少採收量，蔬菜品質、寒害程度將決定漲價幅度。

彰化縣是台灣生食巨峰葡萄重要產地，包括現在長出花苞的早春葡萄種植面積約350公頃，整體種植面積約1320公頃，年產值約30億元。昨（22日）入夜氣溫快速下降，最低溫攝氏10度，葡萄農白天先噴有防寒效果的霧狀肥料，傍晚抽地下水和開啟電燈徹夜為早春葡萄的葡萄藤保溫。

葡萄農董清寬今天表示，地下水常溫約攝氏25度，持續抽水注滿畦溝，讓水蒸氣上升保持葡萄藤的溫濕度，避免被東北季風吹壞，也懸掛燈泡整夜亮著保溫和給予充分光線生長，不過昨夜開始下雨，寒冷雨水淋在葡萄花苞及幼果表面造成凍傷，若一周後花苞和幼果沒「撐過來」將萎縮。

彰化縣溪湖鎮果菜市場今天到貨量250噸，比一周前同日到貨量210噸多出兩成，高麗菜、包心白菜、白花椰花、結頭菜等大宗蔬菜尚未凍傷，因市場預期心理蔬菜可能因寒害減產而價格上漲，今天到貨量增加抑制漲價，整體每公斤均價14.5元，比前兩天微漲0.2元至0.4元。

溪湖鎮果菜市場總經理徐鉦傑說，農民擔心寒害搶收蔬菜，導致今天到貨量增加；冷氣團明、後兩天最強，如果蔬菜遭寒害，採收量減少，即使賣相差，批發交易價格仍會上漲，但因今年高麗菜、包心白菜盛產量大，每公斤均價各7.9元、7.5元，將牽動整體批發價漲幅。

養殖漁業方面，漁民今天忙著保持抽地下水循環池水維持水溫；芳苑鄉漢寶村長鄭鵬豐表示，彰化沿海魚塭放養文蛤，文蛤遇冷躲入池底泥土較不會發生寒害，池裡的虱目魚等「工作魚」群若低溫連續下探攝氏10度就可能緩緩凍斃，兩天後災害才會「浮現」。