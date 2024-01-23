因戰亂來台…彩虹爺爺黃永阜離世 晚年陷糾紛身心俱疲

彩虹爺爺黃永阜繪製的彩虹眷村，已是台中南屯知名景點，但近兩年因經營權、版權爭議，彩虹村衍生出民、刑事訴訟，黃晚年生活經濟不穩，今天下午傳出彩虹爺爺用餐後突失去呼吸心跳，消防到場搶救無效過世，享嵩壽101歲。

「彩虹爺爺」黃永阜來自香港，因戰亂而到台灣，最後落腳台中南屯春安社區，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法打造繽紛的彩繪世界，也讓彩虹眷村爆紅成為國際知名觀光景點，吸引不少國外客前往。

紅到海外的台中彩虹眷村，中市府保存黃永阜彩繪的建築，黃永阜也把創作與商業團體簽約授權，因為彩虹村建物老舊，市府2022年8月封村實施加固修繕工程，未料在封村前夕，引發宣稱擁有著作權的彩虹文創不滿，以油漆塗抹部分牆面彩繪，訴訟官司仍在法院審理中。

彩虹村因為版權爆發爭議，黃永阜因糾紛身心俱疲，加上建物老舊，市府封村整修，黃搬離眷村。去年1月間黃永阜才歡度101歲生日，身體硬朗，仍提筆作畫，台中市長盧秀燕更親自前往祝賀，今天傳出過世消息，令人震驚。