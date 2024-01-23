大村葡萄去年受小犬颱風侵襲 此次再來寒流農民嚴陣以待
寒流來襲，彰化縣大村鄉葡萄產銷班班長康正宜表示，目前正值葡萄催芽期，最怕寒害，昨天已先上營養劑和土壤灌水，增加根系健康以抵抗寒害，去年因小犬颱風帶來風災，多數農民收成不佳，都寄望今年夏果能有好收成，而前一波12月底也曾有一波小寒害，小部分葉子枯黃，所以此次更嚴陣以待。
大村鄉農會推廣主任賴錫謀表示，現在正值大村鄉葡萄催芽期，許多農民採收完葡萄，剪枝後開始催芽，最近已有許多嫩芽都已冒出，也開始結花穗，新芽最怕寒害，所以農民都加強預防寒害。
康正宜表示，去年小犬颱風強風吹襲下，造成晚腐病，許多農民冬果收成很慘，平均農民收成只有三成多，甚至有農民一分多地原本可以收500多箱，最後甚至只能收40箱，不到平常十分之一，而12月底也有一波小寒害，部分剛發新芽和所結的穗也硬掉，長不大了，所以此次寒流大家不敢掉以輕心。
許多葡萄農昨天都已加強上營養劑和在土壤灌水，康正宜說，這些措施都是為了加強根系的強健，增加抗寒力。
康正宜種植一公頃多的葡萄，另一區溫室葡萄因有塑膠布防護能擋寒風，目前葡萄幼果已結實纍纍，並開始轉色，預計4月就可採收，今天上午陰天，陽光不太夠，溫室內也開了補光設施，增加照明，呵護著葡幼果正常生長。
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