中市盤點春節魚貨增五成漲16％ 夜市小吃最多漲12％

台中市政府今天舉行市政會議，農業局指出魚貨增加五成、肉品、蔬果供應量都提高三成以上，水果魚貨價格提高，其他還算平實、甚至略降。夜市小吃價格漲幅最高12%，如有哄抬價格將提供有關單位查處。

台中市7大批發市場，以魚貨、肉品、蔬果、花卉為主，農業局長張敬昌指出，春節前魚貨交易量較去年均量增加54%，價格增加16%；毛豬交易量較去年增加29%，交易價格約減少6%，均顯示調度及供應符合增加的需求量。

張敬昌說，蔬菜交易量較去年均量增加36%，春節交易價格較去年均價低13%，顯示蔬菜調度及供應充足；水果交易量較去年均量增加35%，價格較去年均價僅增加4%。

張敬昌強調，市府會持續調配貨源增加供給、增派人力投入拍賣作業、監控市場交易情形，同時加強場域交通疏導、增加農產安全檢驗量能等，確保農產品供貨量足價穩，品質安全。

經發局長張峯源說，年關將近，市府針對公有零售市場、大賣場及夜市了解物價，市場零售端販售的生鮮蔬果、魚、肉及蛋等農產品，價格平穩。

大賣場主要民生物資方面，泡麵、衛生紙、醬油、洗衣粉、沙拉油及成人奶粉價格，尚無明顯價格波動，多數賣場因應年節大量採購需求，陸續提供充足穩定的平價商品及線上購物優惠，紓解購物人潮。

張局長進一步指出，夜市小吃與去年均價約差1.5至16.55元之間，平均漲幅2%至12%，市府會持續查察，如遇異常波動漲價或哄抬物價，通報相關單位查處，以維持市場交易秩序。

市長盧秀燕表示，為讓市民過好年，年節期間市府同仁更忙碌，沒辦法休假，感謝留守人員，城市服務不間斷。