快訊

出國遇台灣大媽團…1行為讓妹子看傻 網嘆：丟臉丟到國外

致死率高！A型鏈球菌肆虐日本 醫師提醒赴日旅遊注意

糗！他把Galaxy S24 Ultra的S Pen塞進S23 Ultra筆槽GG了 網笑曝「錯誤關鍵」

中市盤點春節魚貨增五成漲16％ 夜市小吃最多漲12％

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市魚市場貨量供應充足，農業局指出，春節前有漲價。圖／觀光旅遊局提供
台中市魚市場貨量供應充足，農業局指出，春節前有漲價。圖／觀光旅遊局提供

台中市政府今天舉行市政會議，農業局指出魚貨增加五成、肉品、蔬果供應量都提高三成以上，水果魚貨價格提高，其他還算平實、甚至略降。夜市小吃價格漲幅最高12%，如有哄抬價格將提供有關單位查處。

台中市7大批發市場，以魚貨、肉品、蔬果、花卉為主，農業局長張敬昌指出，春節前魚貨交易量較去年均量增加54%，價格增加16%；毛豬交易量較去年增加29%，交易價格約減少6%，均顯示調度及供應符合增加的需求量。

張敬昌說，蔬菜交易量較去年均量增加36%，春節交易價格較去年均價低13%，顯示蔬菜調度及供應充足；水果交易量較去年均量增加35%，價格較去年均價僅增加4%。

張敬昌強調，市府會持續調配貨源增加供給、增派人力投入拍賣作業、監控市場交易情形，同時加強場域交通疏導、增加農產安全檢驗量能等，確保農產品供貨量足價穩，品質安全。

經發局長張峯源說，年關將近，市府針對公有零售市場、大賣場及夜市了解物價，市場零售端販售的生鮮蔬果、魚、肉及蛋等農產品，價格平穩。

大賣場主要民生物資方面，泡麵、衛生紙、醬油、洗衣粉、沙拉油及成人奶粉價格，尚無明顯價格波動，多數賣場因應年節大量採購需求，陸續提供充足穩定的平價商品及線上購物優惠，紓解購物人潮。

張局長進一步指出，夜市小吃與去年均價約差1.5至16.55元之間，平均漲幅2%至12%，市府會持續查察，如遇異常波動漲價或哄抬物價，通報相關單位查處，以維持市場交易秩序。

市長盧秀燕表示，為讓市民過好年，年節期間市府同仁更忙碌，沒辦法休假，感謝留守人員，城市服務不間斷。

均價 夜市 賣場

延伸閱讀

高鐵雲林春節末班車次出爐 乘客：末班車一定能擠上

添春節新意 歸仁七甲花卉區消費人潮成長四成

太魯閣推春節3路線遊園專車 免費又環保

長榮航機師擬春節罷工 雄獅估30%團客受影響

相關新聞

中市盤點春節魚貨增五成漲16% 夜市小吃最多漲12%

台中市政府今天舉行市政會議，農業局指出魚貨增加五成、肉品、蔬果供應量都提高三成以上，水果魚貨價格提高，其他還算平實、甚至...

「龍來」梧棲老街、眷村 集章尋龍廚動漫 再抽萬元住宿券

中港高中國中部美術班與清水小願文化創意協會攜手合作「2024小願遊」，民眾趁著寒假、農曆春節到台中市海線體驗文化藝術饗宴...

想去日本大阪市立美展館展覽？參加磺溪美展有機會

彰化縣政府去年和日本IFA國際美術協會簽約，今年起各自遴選傑出藝術家的作品在彰、日展覽；彰化縣第二十五屆「磺溪美展」將開...

農曆新年將至 中市府佈設花卉、燈飾 妝點城市年節氣氛

農曆新年將至，台中市建設局為增添年節氣氛，特別挑選21條重要道路中央分隔島、29處公園綠帶空間，種植五顏六色的鮮豔花卉、...

省15分鐘車程！台中后豐大橋下游側引道新建 年底通車

為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計可省...

遇疫情轉型…台中豬肉攤商第三代肉攤設溫控 還買下養豬場AI養豬

在傳統市場三代經營豬肉攤的45歲鄭茂祥，承接家業26年，沒想到疫情期間生意慘淡，他跟進網路行銷行列創辦「小鮮肉直賣網」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。