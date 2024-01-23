農曆新年將至 中市府佈設花卉、燈飾 妝點城市年節氣氛
農曆新年將至，台中市建設局為增添年節氣氛，特別挑選21條重要道路中央分隔島、29處公園綠帶空間，種植五顏六色的鮮豔花卉、閃耀燈飾佈置，增添城市道路景觀美感，讓民眾在台中各處主幹道或亮點公園，都能感受整座城市的繽紛喜氣。
建設局長陳大田說，運用黃、菊、粉紅、鮮紅及亮紫等各色花朵，在市區要道、熱點公園妝點台中市容，並針對道路分隔島、行人庇護島以及重點走春公園，搭配燈飾造景，讓民眾在白天、黑夜都能感受喜慶氛圍。
陳大田提到，今年挑選如一串紅、多色海棠、鼠尾草、矮牽牛、孔雀草、宮粉仙丹、香堇、金魚草、銀葉菊、火焰雞冠花、天使花等季節性花草，目前已陸續完成相關佈設，民眾通勤時就能欣賞到這座城市的溫暖氣氛，祝福市民新年快樂、幸福美滿。
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