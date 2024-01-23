農曆新年將至 中市府佈設花卉、燈飾 妝點城市年節氣氛

農曆新年將至，台中市建設局為增添年節氣氛，特別挑選21條重要道路中央分隔島、29處公園綠帶空間，種植五顏六色的鮮豔花卉、閃耀燈飾佈置，增添城市道路景觀美感，讓民眾在台中各處主幹道或亮點公園，都能感受整座城市的繽紛喜氣。

建設局長陳大田說，運用黃、菊、粉紅、鮮紅及亮紫等各色花朵，在市區要道、熱點公園妝點台中市容，並針對道路分隔島、行人庇護島以及重點走春公園，搭配燈飾造景，讓民眾在白天、黑夜都能感受喜慶氛圍。