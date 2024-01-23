省15分鐘車程！台中后豐大橋下游側引道新建 年底通車

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程，今召開協調會。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程，今召開協調會。圖／立法委員楊瓊瓔提供

為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程，中央、地方投入近9856萬元經費，預定農曆年後動工，力拚年底年完工通車。

今天上午，楊瓊瓔與中市議員羅永珍、陳本添召開「台13線后豐大橋下游側橋面新增引道銜接堤南路」協調會。

建設局說明，后豐大橋新增引道工程，在下游側新增35.7公尺長引橋，新闢1800公尺長的路堤，銜接堤南路通往豐洲科技工業園區，堤南路既有路面老舊龜裂，一併修整袍鋪900公尺。

建設局表示，引道工程總經費9856萬元，感謝楊委員爭取中央補助8082萬元，地方自籌1774萬元，已完成發包程序，明日公告決標廠商，目前正辦理河川公地施工核准，預定農曆年後開工。

引道工程涉及河川公地，第三河川分署長張稚煇表示，已收到建設局申請書件，部分格式、資料尚須補正，因涉及署內三單位審核，建議申請單位儘速補正。

羅永珍指出，涉及私有土地徵收，引道工程只能單向西接堤南路，而堤南路無法東接后豐大橋，盼未來雙向通行。陳本添提醒，未來完工，后豐大橋指示牌面要做好規畫，妥善宣導。

楊瓊瓔表示，爭取中央補助不容易，尤其須在今年年底期限內完成，未來完工通車後，可望縮短15分鐘車程，減少尖峰時刻交通壅塞，降低交通事故發生，促進豐洲一、二期工業園區發展。

豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇、創會理事長林炎煌及多位廠商一致感謝3位民代推動引道工程，不到一年時間，促成工程順利發包。

為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程，今召開協調會。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，立委楊瓊瓔及台中市議員羅永珍、陳本添推動增設后豐大橋下游側引道銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程，今召開協調會。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，后豐大橋下游側引道將銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，后豐大橋下游側引道將銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，后豐大橋下游側引道將銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程。圖／立法委員楊瓊瓔提供
為解決后豐大橋與國4匝道車流堵塞問題，后豐大橋下游側引道將銜接堤南路，預計可省下15分鐘車程。圖／立法委員楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 議員 農曆年

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