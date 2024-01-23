彰化縣公告春節計程車費率 共7天每車次加價50元

彰化縣政府今天公告彰化縣農曆春節期間計程車運價，從2月8日0時至2月14日（初五）24時止，共7天，每一車次加收起錶費50元，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，民眾可提出檢舉。

彰化縣政府表示，彰化縣公告的春節期間計程車加收運費率，每一車次加收起錶費50元，原跳錶內容不變，起跳1.25公里85元，續程每200公尺加收5元；延滯計時（時數5公里以下）累計60秒加收5元。

縣府提醒民眾，春節期間搭乘計程車，若有計程車不依規定收費、擅自加價、故意繞道或拒載短程等情形，可記下司機姓名、車號、乘車日期及時間、往返地點及收取費用等資訊，逕向交通部公路總局台中區監理所彰化監理站（電話04-7867161）檢舉。