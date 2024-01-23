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舊衣市場復甦 彰回收據點增

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導

舊衣回收市場受疫情影響低迷多年，去年迄今逐漸復甦。彰化縣審計處曾發現，2022年彰化縣僅14鄉鎮設舊衣回收箱，去年增為16鄉鎮、今年再添和美鎮，已有17個鄉鎮市公所加入舊衣回收行列。彰化縣環保局統計，2022年只有930處舊衣回收據點，去年底增為1150處，回收量也逐漸回升。

彰化縣審計室統計，2020年起因為疫情影響，舊衣回收量從4442公噸，遞減為2022年3291公噸，回收量下滑26%，去年則略增為3436公噸，舊衣回收市場逐漸恢復。

彰化縣環保局長江培根表示，舊衣回收市場在低迷數年後，近來有回升趨勢， 一方面舊衣銷往海外運費降低，另外國內已有廠商能處理廢纖維，將聚脂纖維類的廢舊衣做成SRF（固體再生燃料），供大型汽電共生廠做燃料，回收去化管道增加，也帶動回收據點變多。

彰化縣審計室去年公告表示，2022年9月彰化縣26鄉鎮市公所中，只有14處設置舊衣回收箱或有回收管道，要求各公所檢討改善；審計室追蹤發現，去年8月底為16個鄉鎮市可回收舊衣，回收據點從2022年930處，增加為1150處，增幅23%。

和美鎮清潔隊長葉木樹說，疫情期間國際運費高，廠商寧可違約賠錢，也不願再收舊衣，後續招標都不順利，去年底重新發包，因運往非洲等地運費調降，來了3家廠商投標，今年起在鎮內設置200多個舊衣回收箱，方便民眾回收舊衣。

疫情

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