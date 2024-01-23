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南投青宅將完工 最快6月抽籤

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣第1期青年住宅即將完工，昨修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，1月底上網公告。本報資料照片
南投縣第1期青年住宅即將完工，昨修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」，1月底上網公告。本報資料照片

南投縣第1期青年住宅即將完工，縣府昨在縣務會議修正通過「南投縣青年住宅出售辦法」。縣長許淑華說，該辦法將在1月底上網公告，並推出「懶人包」，後續受理申購登記，有意願申購可上縣府網站查詢，最快將在6月公開抽籤。

許淑華指出，南投市青年住宅第1期共有45戶，包括3房及4房房型，價格約7百萬元至9百萬元不等，較目前市價便宜，為完善青年住宅出售辦法，修正相關草案，昨通過後本月底公告。

縣府表示，南投青宅出售辦法依「民法」，將承購申請人年齡下修至18歲成年年齡，但不得超過45歲；為避免中籤承購人不當私下利益交換，增訂公開抽籤階段不得再變更承購人，應於期限內至縣府確認身分及承購意願，逾期喪失資格。

許淑華表示，南投縣第1期青年住宅保留5戶房舍，開放縣內傑出運動員、特殊境遇者申購，若申請者超過將抽籤，其餘房舍則提供青年縣民申購；有興趣申購的縣民，務必留意縣府官網相關申購資訊，或直接電洽建設處詢問。

建設處長張洲滄說，南投青宅出售辦法修正通過後，將先公告1個月，公告期後，再進入受理民眾申購，受理期間約1個月，後續進行資格審查，預計今年6月針對符合承購資格者，公開抽籤決定。

此外，去年8月卡努颱風重創仁愛鄉，部分受災戶住家全毀，縣府媒合安置5戶在埔里社會住宅，受災戶盼就地定居。許淑華表示，比照921讓售辦法供受災戶承購，縣務會議也修正通過讓售辦法，待議會通過後，將提供受災戶申請。

青年住宅 南投 許淑華

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