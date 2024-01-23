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6千輛微笑單車汰舊 中市傷腦筋

聯合報／ 記者陳秋雲林敬家／連線報導
台中市已退場的1.0微笑單車共6千輛，目前街頭都已看不到，議員呼籲活化利用，市府將研議。圖／中市交通局提供
台中市已退場的1.0微笑單車共6千輛，目前街頭都已看不到，議員呼籲活化利用，市府將研議。圖／中市交通局提供

台中市公共自行車已全面升級微笑單車2.0系統，舊的1.0橘色單車共6千多輛，後續如何處理傷腦筋。多名議員認為，1.0單車單價1.3萬元，應活化再利用。交通局長葉昭甫說，舊車超過使用年限，像台北市全數報廢，該批單車品質不錯報廢可惜，但後續維修成本高，也無廠商可接手，將再研議如何活化使用。

彰化縣原有公共自行車也是微笑單車1.0系統，2021年已退場，當時有1650輛1.0單車，縣府轉撥給3鄉公所、3地政所、52所中小學與26處地方團體再利用。

福興鄉公所曾申請20輛提供番婆社區使用，鄉內國小進行食農教育時，曾借用供學生通勤往返果園，目前腳踏車都存放在日新國小。番婆社區指出，腳踏車部分故障，但學校都能自行維修，花費也不高。

台中市公共自行車已設置1332站，在捷運、台鐵沿線場站、重要交通節點或主要公園等處都已設置，台中市前30分鐘免費，而且不限市民或月票族群，使用人次逐年增加；目前街頭只見2.0黃白車身的公共自行車，早期1.0的橘色單車已不見蹤影，總計6千多輛都已退場，只剩空蕩蕩的1.0車柱。

民進黨議員周永鴻指出，已退場的1.0微笑單車約6千輛，每輛當初造價1.3萬元，如果舊單車仍堪用，就應該活化再利用，當成廢鐵賣掉太可惜，要求轉送給基層公所、學校或有需要的單位。國民黨議員張瀞分說，可以把堪用的1.0單車捐給偏鄉學校或里辦公室，公共自行車退場，但車輛可以繼續發揮效益，如果故障或欠缺零件再淘汰。

交通局長葉昭甫說，微笑單車品質不錯，即使已過使用年限的1.0單車，全數報廢很可惜，但因為零件屬於特殊規格，原公司因維護成本高，也無其他業者可接手維修，擔心日後故障後會成為垃圾，才遲遲未處理。

交通局表示，已達使用年限的1.0單車，不堪用的將先報廢，堪用的將研議活化，但仍待接洽維修業者，整體活化計畫仍待研議；目前街頭的1.0車柱、主機、電力設備等，也將研議活化。

單車 自行車 台中市

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