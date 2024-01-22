低溫「凍番薯」！中市都發局籲：加強檢測防「磁磚雨」

寒流來襲，中央氣象署發布低溫特報，全台恐再成為「凍番薯」。有鑒2016年的霸王寒流，中市都發局呼籲，建物所有權人、公寓管委會應自主檢查外牆磁磚，若有脫落危險，應儘速圈圍防護改善；都發局也於2016年時巡檢20年以上、15樓以上建物共4千多件，共330件需改善，截至目前無開罰紀錄。

建物外牆磁磚，歷經氣候熱脹冷縮，老舊欠缺維護，恐有掉落砸傷人的疑慮，中市都發局呼籲，建築物所有權人或公寓大廈管理委員會應自主檢查所管建築物外牆磁磚，如有脫落危害公共安全，應請儘速圈圍防護，並立即委請施工廠商修繕。

2016年台灣也面臨一次「霸王級寒流」，台灣進入「凍番薯」狀態，中市都發局檢測台中4千多間20年以上、15樓以上建物，共有330處需改善，要求限期改善，截至目前為止無開罰紀錄。

都發局也提到，有零星磁磚剝落案，屬於私人透天型住宅，但因無管理委員會等組織，故較難規範，呼籲屋主加強檢測維護。

都發局也提醒民眾，發現磁磚有脫落之虞，可立即向各區公所通報協處或撥打1999通報，將要求限期改善，逾期未改善者，可依建築法處6至30萬元罰鍰，保障用路人生命安全。

都發局依相關規定編列補助經費，公寓大廈管委會、管理責任人可向住宅處提出申請；至於屋齡達20年以上老舊大樓，如符合補助條件，可向都發局都更科申請外牆拉皮經費補助。