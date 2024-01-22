42歲業務訪友突中風倒地 醫：抽菸喝酒汙染都是危險因子

去年底從北部到彰化訪友的42歲女子小惠，與友人交談中竟突發急性缺血性腦中風，經119於黃金時間內送至彰基醫學中心治療後恢復。彰基急診部副主任李宗翰醫師提醒，近來中風年輕化，年輕病人經常忽略高血壓、糖尿病的控制，也過多使用菸草和酒精消費、缺乏體育活動，另外高環境汙染和氣候的急遽變化也是造成中風的因素。

去年11月底天氣突然轉涼、氣溫驟降造成許多人身體不適；當時小惠從北部到彰化訪友，正與友人交談過程中，突然感覺腦部強烈疼痛，感覺像跳電一樣，當下小惠蹲下抱住頭部、感覺右側無力慢慢倒下且無法言語求救，而坐在對面的友人察覺她有異，試圖對話、拿水給她喝，後來發現狀況不對，緊急撥打119電話。

119救護員當時判斷疑似中風，隨即送至彰基醫學中心救治，經急診迅速確診為中風後，隨即啟動中風中心救治流程，在2小時內進行靜脈溶栓治療再加上動脈血栓移除，把握黃金時間迅速救治小惠，經過加護病房觀察、一般病房復健後，小惠住院10天就順利出院返家。

根據衛福部統計，小於45歲的中風比例從10幾年前的5％，到這幾年已經超過15％。從事業務工作的小惠表示，自己平日為了應酬而吸菸、喝酒，因為自己年紀還輕正在打拚工作，且少有身體不適，儘管事情發生前一兩個月感覺左邊頭脹脹的，但仍不以為意。這次在訪友途中發生這件大事，讓小惠心生警惕，她說，倒下時雖然眼睛睜著，但早就失去意識，醒來已經是在加護病房了。幸好過治療後未留下後遺症與副作用，現又返回職場，

醫學部副主任林志明表示，根據110年健保大數據統計，彰基醫學中心動脈取栓手術執行94件，為全國醫學中心第三名。