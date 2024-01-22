豐樂公園電梯門坎屢絆倒民眾 建設局：設金屬斜板改善

台中豐樂公園南屯綜合活動中心，為地方主要活動場域，但市議員林祈烽指出，電梯入口有處隱藏門檻，輪椅不便出入，時常接獲民眾反映有人跌倒，多次向管理單位反映，卻遲未改善；建設局表示，該4處軌道已設金屬斜板，將增加警示標示，並持續觀察使用狀況改善。

林祈烽表示，他也曾在電梯入口處差點遭絆倒，起初以為是防滑條較凸出，細看卻發現地墊下方包著拉門軌道，導致電梯口有一處隱性門檻，一不小心注意，就會被這個門檻給絆倒。

林祈烽說，他曾獲民眾反映，處隱藏門檻約有一指節高，民眾或長者進出要搭電梯時，常有人不小心跌倒，家屬推坐輪椅的長輩到電梯口，要稍微用力才可過門檻，不方便輪椅族進出，但向管理單位反映，卻遲遲未處理。

林祈烽指出，此隱形門檻是舊閘門軌道，管理單位未拆除軌道，僅用地墊、止滑膠帶包覆凸出物，便宜行事，顯然效果很差，民眾看不到門檻，少了戒心，容易因小小落差造成意外，要求市府單位盡快處理，不要等到有民眾受傷才改善，就來不及了。