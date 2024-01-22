慈祥「阿祖」忽疑神疑鬼又吵架 求醫究因竟是難捨外勞

彰化縣95歲張姓婦人忽然整天疑神疑鬼、碎碎念，家人求神問卜都稱正常沒沖撞幽冥界，她的女兒返家帶她求醫，追根究柢竟是更換外籍看護，張身心無法調適，經就醫服藥已改善，好消息是如果適應新看護，身心狀況穩定就能停藥。

員榮醫療體系員榮醫院身心科醫師洪瑄隄今天表示，張姓阿祖原來的外籍看護一個多月前雇用已到期必須離開，家人請新看護接手，阿祖都知情，可能因新看護不熟悉阿祖生活習慣，無法「一個眼神、一個動作」服務長者，導致阿祖開始失眠、自言自語，情緒起伏變大，家人以為犯煞，帶她到廟裡求神問卜都是「沒代誌」。

偏偏半個月前阿祖跌倒撞到頭，送醫檢查雖沒大礙，卻從此日夜顛倒、食欲低落，醒著的時候不停碎唸，出現懷疑有人偷錢的被害妄想症，家人作息跟著大亂，還因胡言亂語跟兒子發生衝突，阿祖的女兒聞訊返家，帶母親就醫檢查。

身心科醫師洪瑄隄收治張姓阿祖，先安排電腦斷層，確定大腦未受傷，再根據家人描述，研判阿祖有適應性障礙，合併精神症狀，是「譫妄」症典型症狀。洪瑄隄說，譫妄症是突發性的「腦當機」，症狀類似精神病，有時患者被誤會是老番顛、中邪等，因此延遲就醫。

洪瑄隄研判與阿祖相處多年的外籍看護離開，必須跟新外籍看護建立互動默契，心情受影響，後來頭部撞傷的疼痛讓長者更不舒服，經服用一周的止痛藥和低劑量抗精神病藥物，之後回診1次，病情大獲改善，如果情況穩定可停藥；洪瑄隄說，家中長輩若忽然間性情大變都可向身心科求助。

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