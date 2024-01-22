「騰達盃」少年籃球邀請賽開打 千名選手台中交流球技
第4屆「騰達盃」少年籃球全國邀請賽今天在台中市大雅國小體育館開幕，為期4天的賽事共有101隊、近千好手參賽，全台近80所國中、小組隊校際交流，選手新秀切磋球技，也相互汲取經驗
主辦單位感謝台中市政府運動局支持，和台中市議員吳呈賢協助引介各界資源挹注，期許「騰達盃」培育並發掘優秀的籃壇新秀 。
「騰達盃」主辦單位、大雅區教育發展協會理事長林鴻達表示，前大雅鄉長也是前市議員吳顯森，為協助大雅區學校辦學，2006年創辦大雅區教育發展協會，長年推展教育相關活動，支持舉辦籃球運動賽事；「騰達盃」已邁入第4屆。
林鴻達表示，社團法人自辦大型賽事不容易，要籌組裁判、紀錄及計分等人力，還要自籌經費、協調場地等，感謝市議員吳呈賢引介各界資源挹注，更協助爭取台中市運動局經費補助，及大雅國小、大雅國中及神岡高工等協力單位支持，共同合作推展籃球運動風氣。
市議員吳呈賢出席開幕典體，為選手加油打氣，他說自己熱愛籃球運動，今天觀賽發現多位球員沉著應戰，展現出色球技，有著超齡水準，可謂籃壇的明日之星，相信透過「騰達盃」預賽、分組複賽及決賽等一場場良性競爭，增加賽事經驗、激發球員潛力。
潭雅神區國小校際籃球比賽 「騰達盃」少年籃球全國邀請賽，分別在大雅國小、大雅國中及神岡高工舉辦為期4天賽事，國小組、國中組共有101隊、近千選手參賽，全台近80所國中、小學齊聚台中校際交流。
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