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南投首期青年住宅出售 預計11月交屋

中央社／ 南投縣22日電
南投縣青年住宅將完工，進入出售作業階段，出售辦法修正公告期滿後，接著辦理資格登記與審查、選屋序號抽籤、簽約等程序後，預計11月交屋，縣府提供「懶人包」說明流程。聯合報系資料照
南投縣青年住宅將完工，進入出售作業階段，出售辦法修正公告期滿後，接著辦理資格登記與審查、選屋序號抽籤、簽約等程序後，預計11月交屋，縣府提供「懶人包」說明流程。聯合報系資料照

南投縣青年住宅將完工，進入出售作業階段，出售辦法修正公告期滿後，接著辦理資格登記與審查、選屋序號抽籤、簽約等程序後，預計11月交屋，縣府提供「懶人包」說明流程。

南投縣青年住宅首期將完工，南投縣政府今天召開縣務會議，修正並完善南投縣青年住宅出售辦法，將於1月底上網公告，公告1個月期滿後，受理民眾登記資格審查，通過審查後抽選屋序號，經看屋、簽約、辦理貸款、繳頭期款、驗屋等程序，預計今年11月交屋。

南投縣長許淑華表示，南投縣青年住宅位於南投市，第1期45戶包含3房、4房型，價格約新台幣700萬元起，較市價便宜，縣府修正南投縣青年住宅出售辦法讓內容更完善，月底公告時也將提供「懶人包」方便民眾查詢，有意承購者可上縣府網站或電洽縣府建設處了解。

縣府建設處表示，出售辦法預計1月底上網公告1個月，接著3月初至月底受理資格登記，審查時間約2個月，通過者預計6月抽序號籤含正取及備取，抽中1號可在45戶中任選房型，以此類推，選定物件無法變更，預計8月簽約後辦貸款、繳頭期款、驗屋，11月可入住。

另外，針對卡努雨災去年8月4日重創仁愛鄉及埔里鎮，許淑華表示，部分受災戶因住家全毀，由縣府安置在埔里鎮社會住宅，目前媒合安置5戶，受災戶希望就地定居，縣府特別修訂讓售辦法，比照集集大地震當時辦法供受災戶承購，經縣務會議通過後送南投縣議會，通過後將提供受災戶申請。

青年住宅 集集大地震

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