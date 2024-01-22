家庭藥箱要整理 春節慢箋提前到1月29日開始領
春節將到，台中慈濟醫院藥學部臨床藥學科藥師沈逸婷提醒，保健用品、藥品、都有使用期限，要經常汰換，才能避免失效、過期或誤食；而春節期間慢性病連續處方箋可於本月29日起開始領藥。
台中慈濟醫院藥學部臨床藥學科藥師沈逸婷表示，藥品也有有效期限和使用期限，有效期限是藥品未開封，而且保存良好狀態下，可使用的最後期限，也就是在藥品包裝上看到的日期；使用期限是指開封後，還能使用的效期，根據藥品種類、開封時間計算，不是包裝標示的期限。過期藥物也不要亂丟，可以洽詢醫院診所回收。
沈逸婷表示，服用藥物的準則就是按照醫師指示、定時、定量吃藥，才是治療根本，尤其是抗生素類的藥品，一定要吃完整個療程，才能完全治癒且避免出現抗藥性。除非發生過敏症狀，或無法耐受的不良反應，否則病人貿然任意停藥，不僅傷身又可能讓病情加重，得不償失。
沈逸婷說，吃藥沒有假期，長期服用慢性病用藥病人，尤其春節期間千萬別忘記服藥，才能安心過節。
藥師提醒，如果慢性處方箋領藥日，剛好在春節期間，2月8日至2月14日，可以提前從1月29日起到原處方開立的醫療院所、健保藥局領藥備用。春節假期間也要定期量測血糖、血壓並紀錄，春節後回診，可提供醫師和藥師評估，保障用藥安全與健康。
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