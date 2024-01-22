清除石綿瓦屋頂 南投有補助

台灣早年廣泛使用的石綿建材，對健康及環境造成危害遭禁用。但南投縣內石綿瓦屋頂數仍逾5千棟，總重達1.4萬公噸，環保局推廣協助民眾清除，符合私有住宅等非屬事業建築物還可申請補助，呼籲民眾盡早汰換相關建材。

不過，居民表示，老舊的石綿瓦屋舍不是閒置，就是拿來倉庫用，政府雖會幫忙協助媒合業者跟補貼清除石綿建材費用，但拆除及後續翻新屋頂等費用還是得自己承擔，還要額外花錢很不划算，許多人乾脆繼續沿用。

石綿纖維廣泛用於石綿瓦、石綿浪板、隔熱磚等民生建材，但石綿粉塵及相關使用會導致癌症、石綿肺等疾病，我國於2018年全面禁用。政府雖會幫忙協助媒合業者跟補貼清除石綿建材費用，但拆除及後續翻新屋頂等費用還是得自己承擔，還要額外花錢很不划算，許多人乾脆繼續沿用。

南投縣環保局指出，為降低石綿建材危害健康及生活環境，民眾應盡速汰換。縣府也獲環境部補助協助民眾清除，只要符合私有住宅、個人農業設施（無畜牧場登記證）、寺廟及教堂等宗教場所、荒廢且無主者等非屬事業，且含波形石綿瓦及波形石綿浪板的建築物，即可向環保局申請補助。

補助只針對石綿建材廢棄物的清除處理費用，不包含拆除、儲存、運送及非含石綿等營建廢棄物，民眾若有相關拆除需求，可電（049）2248498或0910951775洽詢，環保局會派員到宅評估，提供專業業者協助處理。