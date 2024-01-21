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又一獵奇空拍！日月潭凸起山巒 赫見「巨龜」擋水護盆地

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
有民眾空拍日月潭赫見潭邊綠林與凸起的山巒，猶如一隻巨龜擋住潭水，守護著身旁的頭社盆地，畫面有趣。圖／張姓民眾提供
有民眾空拍日月潭赫見潭邊綠林與凸起的山巒，猶如一隻巨龜擋住潭水，守護著身旁的頭社盆地，畫面有趣。圖／張姓民眾提供

日月潭是國內外知名景點，近期有民眾空拍當地晨曦，拍下美麗潭景及被雲霧環繞的頭社盆地，更赫見潭邊綠林與凸起的山巒，猶如一隻巨龜擋住潭水，守護身旁的盆地，畫面獵奇有趣。台電也解釋，該處水域邊際稱「薄山脊」為天然屏障。

拍攝的張姓民眾指出，常去日月潭周邊散步，也會順手拍攝美景，近日心血來潮要拍頭社盆地的雲海晨曦，未料空拍後發現，沿著潭邊綿延的綠林，加上後方凸起的山巒的地景，彷彿一隻巨大烏龜伸長著左前肢擋住潭水，守護著盆地聚落。

管理日月潭水庫的台電公司則表示，該處水域邊際被稱為「薄山脊」，顧名思義為較薄的山脊，是潭區周邊的天然屏障，早期興建水庫也運用其屏障特性作為壩體，並在環潭地勢較低處的水社、頭社兩地分築土壩，最終完成興建日月潭水庫。

台電也說明，當初在日月潭水庫時，為確保水庫與頭社盆地聚落安全，著手加強壩體屏障安全性，針對薄山脊進行灌漿補強工程，也設有監測儀器掌握壩體情況。

日月潭 水庫 台電 空拍 景點

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