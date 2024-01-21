彰化二林推在地低碳飲食 科技大廠也加入食農教育行列

國際封測大廠矽品精密公司在中科彰化二林園區設廠後，首度結合學界與地方舉辦食農教育推廣活動，利用「二林三寶」紅薏仁、蕎麥、葡萄等在地食材設計餐點，再安排科普分站小學堂闖關活動，讓小朋友能了解在地食材的珍貴性，培育更多淨零碳排與食農教育的種子。

「矽手二林樂活食農」活動昨晚在二林鎮立幼兒園登場，矽品精密與逢甲大學合作，以在地農產為主題發想，邀請逢甲大學助理教授林秉賢與台灣共好實踐協會帶領逢甲大學水利工程與資源保育系學生，設計闔家同樂的兩大食育活動，以食農美學來進行科普分站的小學堂闖關活動，並透過食物設計，將二林鎮在地農業食材設計成特色西餐餐點，讓小朋友體驗特色西餐文化的農村饗宴，也讓家長與小朋友們一起「食當季、吃在地」的鮮美低碳飲食。

此次活動幕後推手二林鎮長蔡詩傑說，適逢「食農教育法」上路滿周年，從產地到餐桌優先使用在地食材，矽品精密舉辦食農教育科普活動帶給二林學子不一樣的體驗，從小培養孩子們探索科學知識的興趣，也介紹二林在地特色食材，讓孩子潛移默化中學習到關心土地、認識地方特色食物與人們的關係，才能將友善土地、守護環境的理念傳遞下去。