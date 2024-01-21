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棉花糖又來黏人眼球！ 彰化神奇紅花風鈴木提前綻放

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影

彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目；由於將有連續幾天寒流來襲，很多民眾趁著今天還有暖暖冬陽，前往賞花

紅花風鈴木又稱洋紅風鈴木，是來自南美的熱帶界樹種，粉紅花開滿樹，美不勝收，台灣近年來種得十分普及，但只有極少數會像「棉花糖」般爆開，南郭國小周邊也有不少，但位在側門這棵20多年歷史的紅花風鈴木，卻開十分誇張。

南郭國小這棵神奇紅花風鈴木，盛開時，枝頭上如同掛著的繡球，不管晨昏都吸引賞花的人潮，除外縣市慕名而來的遊客外，甚至還有遊覽車載人前來朝聖，單單一棵紅風風鈴木就能帶來如此風潮，很不可思議。

往年，這棵神奇洋紅風鈴木多在春節期間盛開，或是在開學前迎接學生開學，但今年開得比較早，由於這幾天天氣放晴，逐漸綻放開來，如同粉紅棉花糖，再來黏著大家的眼球，民眾奔相走告，跟著心花怒放。

這棵神奇紅花風鈴木旁，也另有兩棵紅花風鈴木，花開得卻沒那麼誇張，一般也比較早開，但今年三棵卻幾乎同時開花，但花況仍達不到當時最盛的時候。

氣象署預告連續有數天的寒流來襲，很多老人家趁著今天還有太陽，除了曬太陽外，也一邊賞花。

彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影
彰化市南校街南郭國小側門神奇紅紅風鈴木，今年花開比往年早，現在已是滿樹粉紅就像棉花糖，令人賞心悅目。記者劉明岩／攝影

風鈴木 賞花 棉花糖

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