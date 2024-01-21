台中霧峰稻作蝨燒保險理賠 千餘農民2551萬元入袋

台中市霧峰區去年10月二期水稻收成期間遇褐飛蝨蟲害，造成蝨燒現象，因全區減產22.7%，農業部農業金融署啟動水稻收入保險理賠，基本型每公頃理賠1.8萬元。最近理賠金已經下來，有1011位農民獲得理賠，總金額2551萬，市府農業局鼓勵農民加入農業保險。

據「財團法人農業保險基金」統計，台中市二期水稻有20區獲得天災救助或保險理賠，其中大甲、清水、沙鹿、梧棲、外埔、大安、大肚、龍井採天災救助，霧峰、烏日、大里、太平、潭子、豐原、后里、南屯因蟲害減產超過2成，大雅、神岡、西屯、北屯減產超過1成，則啟動水稻收入保險理賠。

張芬郁說，水稻收入保險理賠分為基本型和加強型，基本型保費中央全額補助，計算過去5年10期，剔除最高和最低一期產量後核算出基準產量，只要產量減少2成，就達保險理賠基準。

農業金融署公告霧峰區去年2期水稻基準產量1公頃6969公斤，種植面積1073.2公頃，每公頃平均產量5387公斤，因減少22.7%，每公頃可獲理賠1.8萬元，若自行加保加強型保險的農民，再自付保費10%約821元，每公頃則可獲理賠2.3萬餘元，上周農民陸續發現存摺多了一筆錢，奔相走告，才知道已符合理賠門檻。

農業部農業金融署指出，霧峰區112年第2期稻作投保面積891公頃，投保比率約8成3，有600多人再加保加強型。霧峰區農會表示，這次共有1011位農民獲理賠、總金額2551萬餘元。

台中市農業局說，天災救助或保險理賠只能擇一，基本型保費由農業部全額補助，基準產量減少20%就啟動理賠；加強型保費政府補助90%、農民只要自付10%，基準產量2期減少10%、1期減少5%就啟動，保費採滾動計算。今年1期水稻收入保險投保期間至3月31日截止，這期加強型保費自付360元，鼓勵農民加入農業保險。