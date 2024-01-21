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台中電動車暴增 充電樁不足遭批

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中電動汽車激增，議員批評台中公有停車場充電樁建置速度緩慢，要求市府盡速設置。圖／台中市政府提供
台中電動汽車激增，議員批評台中公有停車場充電樁建置速度緩慢，要求市府盡速設置。圖／台中市政府提供

台中電動車數量快速成長，但議員指出，充電樁建置速度卻很緩慢，且分布嚴重不均，部分區域僅1座，外埔、大安、石岡區甚至掛零，要求市府盡速設置。交通局表示，預計今年底前，增設公有停車場充電槍慢充428槍、快充59槍，並視電動車停車熱點、觀光景點、商業區等因素滾動檢討。

民進黨台中市議員施志昌指出，台中電動汽車數量不斷飆升，2020年台中電動汽車數量僅779輛，去年12月已經成長到8247輛，成長10倍之多，但目前台中公有停車場充電樁數量僅408槍，且充電樁設置不均，西屯區共43座充電樁，但外埔、大安、石岡區卻是掛零。

施志昌說，石岡區有東豐自行車綠廊、大安區則有熱門觀光景點濱海樂園，卻是1座充電樁都沒有，就連有知名花海節的新社區也只有1座，不少車主抱怨，想開來這些地方時，都得事先充好電。

施志昌提到，充電樁的設置除提升電動車的便利性，更有吸引遊客功能，建議把充電樁與旅遊的角度結合，電動車充電時，車主可到周邊吃飯逛街，進而帶動在地消費。

電動車陳姓車主說，會先在家裡充完電再出門，就怕外出臨時找不到充電樁，認為廣設充電樁仍有必要性。也有車主說，市府去年7月起充電格已開始收費，並非免費，應該增設更多充電樁才便民。

台中市停管處表示，經統計電動車主有82%選擇家充方式充電，有10%選擇特斯拉專屬充電樁充電，僅有4%車主使用公共停車場充電，且目前已有很多民間單位、停車場業者、車廠都投入充電樁建置，台中市公有停車場設置充電槍，主要是供電動車電力不足時，可即時充電應急使用，或在商圈景點停車時順便補充電力。

停管處指出，公路局去年核定補助款6242萬元，市府提報今年地方配合款3942萬元預算，共1億餘元，作為公有停車場委外經營業者設置充電槍經費，交通局後續將視電動車停車熱點、觀光景點、商業區、電動車各區車籍分布等因素滾動檢討，並逐步提升公有停車場充電槍數量，打造電動車更友善的環境。

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