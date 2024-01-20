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瞄準2026選舉？台中民眾黨連辦4場「小草扎根」里長訓練營

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨台中市黨部主委江和樹（右）說，備戰2026年選舉，今舉辦小樹市集親子活動派對，讓參與「小草扎根」里長訓練營的小草學習與民眾互動。圖／江和樹提供
民眾黨台中市黨部主委江和樹（右）說，備戰2026年選舉，今舉辦小樹市集親子活動派對，讓參與「小草扎根」里長訓練營的小草學習與民眾互動。圖／江和樹提供

民眾黨台中市黨部備戰2026年五合一選舉，昨晚起舉辦4場的「小草扎根」里長訓練營。台中市黨部主委、台中市議員江和樹說，首場共吸引120名小草參與，其中80人對選里長有興趣，不但昨晚上課5個小時，學習如何不花錢選里長，今天還參與小樹市集親子活動派對，學習如何與民眾互動接地氣，里長訓練營後續還有更多課程及活動，讓小草繼續茁壯。

江和樹說，民眾黨2024總統大選期間，主席柯文哲宣布獨立參選後，「突然間主席都沒有活動可以跑了」，我們沒有地方候選人，所以也喪失讓主席曝光機會，選後率先喊出「眾草雲集、地方扎根」就是避免重蹈覆轍。

江和樹指出，昨晚參與的120名小草平均年齡26到28歲，其中80人對選里長有興趣，另40人想當助選員，每人自帶一道菜，課程從昨晚6時30分開始，授課內容包括讓小草了解當選里長過程、如何塑造形象、經營粉專、街頭演講、舉辦活動等民眾互動，並了解里內宮廟、學校，甚至垃圾車路線等，為選里長做好準備。

江和樹說明，這80名小草有了昨晚的課程打底後，還參與今天上午10時到下午4時在大里區環保公園舉辦的小樹市集充氣城堡嘉年華親子活動派對，從中學習如何舉辦活動、與民眾互動等。

民眾黨台中市黨部備戰2026年五合一選舉，昨晚舉辦首場「小草扎根」里長訓練營，吸引120名小草參與。圖／民眾黨台中市黨部主委江和樹提供
民眾黨台中市黨部備戰2026年五合一選舉，昨晚舉辦首場「小草扎根」里長訓練營，吸引120名小草參與。圖／民眾黨台中市黨部主委江和樹提供

台中市 民眾黨 柯文哲

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