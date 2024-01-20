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模特兒穿南投創新原住民族服 街頭走秀吸引圍觀

中央社／ 南投縣20日電

南投縣政府今天晚間舉辦南投縣原住民服裝設計大賽走秀，先在草屯鎮鬧區進行街頭快閃時裝秀，由知名公司模特兒展示創新設計原住民族服飾，吸引民眾圍觀，炒熱晚間主秀氣氛。

南投縣政府原住民族行政局首次舉辦「原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」，去年11月起舉辦一系列說明會並邀編織、服裝設計、市場行銷專家，為縣內各部落「織女」開班授課，盼將原住民織布及服裝設計創作結合部落靈魂與力量，開創嶄新、獨特具代表性作品。

南投縣原民局今天先在草屯鎮中興路與太平路二段路口辦理街頭快閃時裝秀，約40名男、女模特兒穿著創新族服短暫走秀數分鐘，吸引大批民眾圍觀，晚間進一步在樹德半山夢工廠舉辦「南投織夢時尚之夜」，由南投縣長許淑華穿著創新族服為模特兒走秀揭開序幕。

南投縣原民局長史強說，透過設計大賽傳承織布技藝脈絡，更將部落藝術文化推向國際時尚舞台、激發年輕人追夢、創造勇氣，感謝縣長許淑華上任後積極提升南投縣原住民族工藝產業，辦理系列講座、族服創新競賽等，讓部落工藝走向都會、跟進國際潮流。

原住民 南投

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