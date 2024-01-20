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眼睛一亮！台中市里守望相助隊添新血 8年級女力成「嬌」點

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
中市守望相助隊8年級女力新血投入，84年次陳宥宣(左一)、85年次黃彩穎(左二)、83年次永成里長陳秋蟬(右一)。圖／台中市民政局提供
中市守望相助隊8年級女力新血投入，84年次陳宥宣(左一)、85年次黃彩穎(左二)、83年次永成里長陳秋蟬(右一)。圖／台中市民政局提供

台中市113年里守望相助隊誓師大會」今在台中市警察局大樓廣場舉行，60隊里守望相助隊伍、計300名隊員齊聚誓師。其中，平均年齡最低者為太平區永成里守望相助隊，平均年齡為40.9歲，隊長為83年次的永成里長陳秋蟬，是她們隊上最年輕成員，令人眼睛一亮。

今日活動由台中市副市長黃國榮、民政局長吳世瑋、警察局長李文章陪同下校閱代表里隊。

黃國榮表示，台中市治安表現名列前茅，除警察同仁認真執法、犧牲奉獻外，也有賴守望相助隊、民防、義警弟兄的全力協助，台中市去年在遠見雜誌評比中，獲得全國各縣市治安第一名。

吳世瑋說明，台中市目前共有213隊里守望相助隊，約1.1萬名巡守隊員，為鼓勵里守望相助隊積極招募隊員，民政局並制定里守望相助隊員招募計畫，從台中市各里隊統計出平均年齡最低，女性隊員比例最高的前5名里隊，頒發「青春活力獎」、「女力當家獎」2獎項，今頒贈3000元至10000元不等獎勵金，鼓勵里隊積極推動隊務。

民政局指出，里隊平均年齡最低者為太平區永成里守望相助隊，平均年齡為40.9歲，隊長為83年次的永成里長陳秋蟬，也是永成里隊上最年輕的成員。

陳秋蟬以「自己的家園、自己守護」理念，號召新血投入守護家園的行列，她也十分感謝副隊長洪佑政、李增修協助隊務的推動，目前隊內成員高達68位，最年長隊員與她自己更差40歲，隊員彼此間相處融洽。

民政局提到，台中市里守望相助隊目前更有超過2400名女性隊員，並有9里隊女性比例平均高於50%，其中，北屯區、東勢區都各有2里隊女性隊員比例攻占排行前五名。

其他8年級隊員，還有東勢區慶東里85年次的黃彩穎、北屯區平安里守望相助隊84年次的陳宥宣，陳表示，加入里隊已超過1年，她十分相信台中市的治安，所以對於投入里隊參與夜間巡邏行列，並不會感到不安。

平安里長吳亞君則指出，女性隊員的投入，不僅提升女性自我認同，也體現守望相助隊安定溫暖的潛在力量。

台中市 警察

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