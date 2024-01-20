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新生外流4成…彰化偏鄉小校校友會 辦餐會挽回社區信心

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉潮洋國小校友合力做甜粿。圖／潮洋國小提供
彰化縣溪州鄉潮洋國小校友合力做甜粿。圖／潮洋國小提供

偏鄉飽受學生外流的辦學壓力，彰化縣溪州鄉潮洋國小校友會今下午做粿，期待喚起昔時回憶凝聚校友和社區的共識，探試開辦課後安親照顧可行性，希望從強化學習力留住家長和學生。

潮洋國小民49年8月奉准獨立設校，即將邁入創校六十五周年，校友會約6年前成形，現任理事長林東裕觀察生源流失與家長擔心就讀偏鄉小校恐弱化競爭力有關，召集校友在春節前返校做粿，先凝聚共識，再一步步推動潮洋及周邊小校三條、圳寮的課後安親照顧。

潮洋校友中午陸續到學區信仰中心南天宮廣場，先享用「切仔麵」和貢丸湯、煎菜頭粿，互相交流拉近距離，下午2點後開始做菜頭粿、甜粿，採用溪州鄉生產的米與蘿蔔等食材，近50名校友分工合作，約下午3點甜粿先蒸好上桌，菜頭粿經拌料等過程，下午4點入籠蒸熟，今晚預定席開78桌「圍爐」，現做菜頭粿和甜粿就是其中一道菜。

林東裕表示，他民52年畢業，兩班學生54人，現在平均每個年級10人，學校從戶政資料發現學區新生四成流向北斗鎮，他探討原因後，希望今天校友會首次舉辦團聚能凝聚共識，社區能團結，為開辦課後安親照顧鋪路。

潮洋村長孫樹生也是潮洋國小校友，很感謝林東裕主辦活動和負擔費用請校友聚餐。「幸福潮洋、溫馨社區」校長李瑞緻說，製作古早味年糕與蘿蔔糕除了有巡迴童年記憶的意義，還要凝聚潮洋村民情感，晚上有名廚外燴和摸彩，相信熱鬧可期。

彰化縣溪州鄉潮洋國小校友做的甜粿先上桌。圖／潮洋國小提供
彰化縣溪州鄉潮洋國小校友做的甜粿先上桌。圖／潮洋國小提供

偏鄉 食材 彰化 小學

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