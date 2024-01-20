彰化首場年貨大街員林開張 學童扮超人快樂叫賣做公益

公私協力今、明兩天在員林市圓林園，舉辦2024彰化年貨大街公益拍賣，今下午4點開幕，不到中午就有公司企業和慈善機構、偏鄉學校進駐叫賣，拍賣品從手套、襪子、包裝食品、鮮食到應景春聯，應有盡有又價格親民，很多民眾把握機會手刀衝刺，大包小包滿載而歸。

員林市公所與彰化縣食品流通商業同業公會合辦年貨大街公益拍賣，今下午1點開始，4點開幕，摸彩等活動到晚上9點；彰化家扶中心員林服務處、埔心鄉明聖國小及多家廠商提早開張，「買100元送一張抽獎券，買越多，送越多；走過、路過，不要錯過，好康都在這裡。」叫賣聲不絕於耳。

明聖國小徵求拍賣活動義勇軍，六年級和四年級的兩名張姓學童分別裝扮成超人、神力女超人，只要在明聖國小攤位購物即可與超人、神力女超人同框；兩名「超人」自願推銷；張姓男童說，今天學會行銷商品，賺的錢都捐給社團和校務發展，他覺得收穫很多，明上午10點到下午6點還要來當超人。

彰化縣食品流通商業同業公會理事長陳勝忠表示，台灣優格餅乾學院、蘑菇部落休閒農場、小美冰團實業與冰粽博物館等知名廠商參加拍賣活動，可望促進經濟消費及帶動觀光人潮，公會另捐助多項食品禮盒作公益拍賣，所得捐助弱勢團體。