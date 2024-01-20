彰化慈化慈善會結合警力家訪 發送關懷物資不重複

每到歲末年終的關懷弱勢戶，很多慈善團體以政府造冊為憑，彰化縣慈化慈善會為了避免重複領取物資，透過服務範圍內的分駐所和派出所訪查，通報320戶邊緣戶今到北斗奠安宮廣場領取物資和2千元紅包，讓善心人士和團體的捐贈到位不浪費。

善化慈善會成立四十周年，設立後的第四年會務上軌道即舉辦冬令關懷活動，發現政府造冊的中低收入戶領取一分以上物資，經濟困頓者未列冊沒得到濟助，慈化慈善會結合北斗警分局，請服務範圍內的北斗、田尾、溪州、埤頭四鄉鎮警察分駐與派出所家訪，通報未列冊但家境拮据的邊緣戶。今年通報320戶，慈化慈善會請他們今到奠安宮領取白米、醬油、泡麵、砧板、衛生紙等十多種物資和每戶2千元現金。

「為人點燈，明在我前。」慈化慈善會長江欽洲說，今年創會40年，結合奇巧國際同濟會、鴻展機械五金、好品味生技食器公司等12家在地企業及慈善家投入公益，20多名志工和10多名警察志工今天參與活動，幫助別人促進社會祥和，就是幫助自己有好生活。