續推彰化市大埔火葬場案將再引戰 居民揚言抗爭到底

彰化市公所規劃在彰化市立大埔殯儀館後方，以「彰化藝術生命園區」興建火葬場，大選前，遭到附近居民強烈抗爭，市公所暫緩向市代會提案，選後，市長林世賢表示持續推動。園址所在的彰化市延和里長王勝和說，不管代表會是否會通過，一定會帶人抗爭到底。

彰化市民代表會主席陳文賓說，有聽說市公所會再向代表會提案審查「彰化藝術生命園區」案，市公所當然有權提案，尋求多數代表的支持，但就算代表會審查通過，針對衍生的交通動線等問題， 市公所還是有責任向當地居民說明清楚。

彰化市公所去年五月向市代會提案，追加1400萬元預算辦理「彰化市立殯儀館增建設施先期規劃案」，因在地里民及多數市代反對，市公所主動撤案。市公所為尋求敗部復活，改以「彰化藝術生命園區」名稱推動，但市公所舉辦說明會時，遭近千鄰近居民到場抗議，連立委黃秀芳也到場反對，市公所因此決定暫緩向市代會提案，延和里長王勝和等人，甚至在總統選舉時，向民進黨總統候選人賴清德陳情告狀。

選舉結束，彰化市長林世賢昨天在「春節敬老禮金」發放記者會中表示，「春節敬老禮金」已連續發放27年，今年共發出1.7億元，對市公所財政構成沈重負擔，不過，中友百貨彰化店預定3年後營運，彰化市公所一年可獲取約一億元的租金及權利金，連同「彰化藝術生命園區」營運每年可為地方帶來3億元經濟產值，可供挹注財源。

林世賢說，設立「彰化藝術生命園區」是對的事，一定要做，他並強調，火葬設施絕對沒有汙染，也會做好交通動線規劃，進而解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火葬的不便問題，而且園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益。

「彰化藝術生命園區」興建遭到在地的彰化市延和里及鄰近的延平里、花壇鄉白沙村等居民抗爭，周邊地區現在仍遍插抗議布條。王勝和說，林市長不應將火葬場興建與「春節敬老禮金」發放掛勾，彷彿是說火葬場不建，彰化市70歲以上長者每年就領不到7千元。