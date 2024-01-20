聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中首座微型圖書館移至中捷舊社站 即日起開放隨手取閱
去年首次在台中登場的「微型圖書館」，已移至捷運舊社站，並與台中市立圖書館合作，提供各類書籍上架。台中捷運公司表示，微型圖書館即日起重新開放，跳脫傳統借還書模式，提供民眾可隨手取閱，讓書本自由漂流，也盼藉公共閱讀空間的設置，營造更有趣的捷運生活圈。
中捷公司指出，建設公司去年在台中捷運市政府站前建置「微型圖書館」，推出閱讀快閃活動，當時募集700多本各類型精選好書，每日新鮮上架，讓民眾可自由取閱，不僅可在館內停歇片刻充電，也可將書本帶回家細細品味，獲得廣大迴響。
中捷公司提到，快閃活動結束後，建設公司將微型圖書館館體捐給中捷公司，並移往舊社站1樓。中捷曾與中市圖合作於捷運松竹站設置台中市第一座24小時自助借還書站，頗受在地民眾好評。
為讓舊社站微型圖書館能持續推廣閱讀，也邀請中市圖合作，提供各類好書，包括兒童繪本、文學小說，讓搭乘捷運的民眾輕鬆取得閱讀資源，目前書籍已上架，微型圖書館即日起開放，開放時間為平日早上9時到晚上9時，假日早上8時到晚上9時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言