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台中首座微型圖書館移至中捷舊社站 即日起開放隨手取閱

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中首座微型圖書館移至中捷舊社站。圖／中捷公司提供
台中首座微型圖書館移至中捷舊社站。圖／中捷公司提供

去年首次在台中登場的「微型圖書館」，已移至捷運舊社站，並與台中市立圖書館合作，提供各類書籍上架。台中捷運公司表示，微型圖書館即日起重新開放，跳脫傳統借還書模式，提供民眾可隨手取閱，讓書本自由漂流，也盼藉公共閱讀空間的設置，營造更有趣的捷運生活圈。

中捷公司指出，建設公司去年在台中捷運市政府站前建置「微型圖書館」，推出閱讀快閃活動，當時募集700多本各類型精選好書，每日新鮮上架，讓民眾可自由取閱，不僅可在館內停歇片刻充電，也可將書本帶回家細細品味，獲得廣大迴響。

中捷公司提到，快閃活動結束後，建設公司將微型圖書館館體捐給中捷公司，並移往舊社站1樓。中捷曾與中市圖合作於捷運松竹站設置台中市第一座24小時自助借還書站，頗受在地民眾好評。

為讓舊社站微型圖書館能持續推廣閱讀，也邀請中市圖合作，提供各類好書，包括兒童繪本、文學小說，讓搭乘捷運的民眾輕鬆取得閱讀資源，目前書籍已上架，微型圖書館即日起開放，開放時間為平日早上9時到晚上9時，假日早上8時到晚上9時。

位於台中捷運舊社站的微型圖書館讓民眾自由取閱書籍。圖／中捷公司提供
位於台中捷運舊社站的微型圖書館讓民眾自由取閱書籍。圖／中捷公司提供

台中捷運 圖書館

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