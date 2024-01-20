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彰化新「桿王」 年抓1.6萬件違規

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化市中正路2段、中華路口科技執法桿，去年取締1.6萬多件，衝上年度新「桿王」。圖／警方提供
彰化市中正路2段、中華路口科技執法桿，去年取締1.6萬多件，衝上年度新「桿王」。圖／警方提供

彰化縣共78支固定式測速照相取締，去年績效排行前10大測速桿，開出8.47萬多件違規超速罰單，估計可為公庫帶進1.35億餘元；取締績效最好的測速桿換地方，位在彰化市中正路2段與中華路口科技執法設備，共取締1.6萬多件，首度衝上年度新「桿王」。

彰化縣警局公布2023年10大固定式測速照相取締績效，前5大分別為彰化市中正路2段與中華路口1.6萬多件、彰化市新平路與環河街口1.37萬多件、社頭鄉縣141線與崙饒路口8862件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺7777件、台74甲線8.02K處（北上）7507件等。

今年取締績效最好的測速桿王換地方，新設置的多功能科技執法測速桿，由於採錄影取締，包辦了前2名，「桿王」彰化市中正路2段與中華路口，主要為取締超速、未依號誌指示、機車未依兩段式左轉等；第2名彰化市新平路與環河路口，主要取締超速、闖紅燈、未依號誌指示。

前年的「桿王」、社頭鄉縣道141線與崙饒路口處測速照相桿，具有雙向取締功能，但不敵科技執法桿設置後，退居「老三」。

彰化縣設有78處固定式測速桿，其中39處有裝設儀器，其餘都是空桿；警方在設置地點前100至300公尺處，設立警示牌。

警方指出，固定桿測速器的路段依法在網路公告，警方會依規定，在設置地點前100至300公尺處設立預告標誌。

縣警局表示，警方測速取締不是為了罰錢，在設置的測速定點都會依車流、路況及交通事故件數評估，與相關單位會勘後，經公告及設置預告標誌，才會取締。

測速 績效 科技執法 罰單

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