中市日韓客多 公車網將增語種

日韓觀光客為目前外國人來台觀光主力，去年迄今來台中旅遊人數大幅增加。台中市議員周永鴻指出，「台中觀光公車網」至今只有中、英語版本，市府應盡速增設日、韓語版本，不要讓日韓觀光客因語言隔閡，錯失暢遊台中的機會。台中市觀旅局表示，台中觀光公車網將新增日、韓等語種，目前正加速辦理中。

根據台中市觀光局統計，2022年日韓在台中住宿觀光客共7.8萬人次，去年光上半年日韓在台中住宿旅客，就達9.4萬人次，人數急遽增加，也帶來商機。

周永鴻指出，根據觀光署統計，去年1至11月日韓觀光客入境約144萬人次，超過外國訪台人次的25%，台中市捷運只有1條，主要大眾運輸靠公車，觀旅局建置「台中觀光公車網」，卻沒有日、韓語言版本；「台中公車即時動態資訊」也只有中、英語版本。

周永鴻說，去年底他在議會要求建立觀光公車網日、韓語版本，至今沒有下文，爭取日韓觀光客要做足基本功，要求盡快設置日、韓語版本。

觀旅局表示，中市府整合運具資源，推出2條「台灣好行」、4條觀光公車路線，提供遊客前往台中各個主要旅遊景點，為方便遊客查詢、搭乘，「台灣好行」擁有中、英、日、韓、印、泰、越等7種語言，包含紙本及電子摺頁，網頁推出中、英、日、韓4種語言；台中觀光公車網頁目前有中、英語介面，並定期更新。

觀旅局表示，為讓國內外遊客查詢更方便，今年規畫更新、整併資訊，並在台中觀光公車網頁，新增日、韓等語種，目前加速辦理中。