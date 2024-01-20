彰化政、法界 「女力」出頭天

台中市有「媽媽市長」，不過彰化「女力」更強大。甫落幕的立委選舉，彰化4席都是女立委，且都連任成功，目前彰化縣長王惠美、國民黨與民眾黨縣黨部主委都是女性，甚至彰化地院院長、地檢署檢察長也都是女性；26鄉鎮市長有7名女性，54名議員中近半數、23名女性，各選區幾乎都不需要用到婦女保障名額，彰化女力真的好強。

彰化縣現任4名女立委中，陳秀寳、黃秀芳、陳素月是民進黨籍，謝衣鳯是國民黨籍；民進黨提名北農前總經理吳音寧，與謝衣鳯雙姝之爭，最後謝勝出，國民黨提名3名男候選人挑戰女力都敗北，彰化維持清一色女立委陣容。

彰化「女力」強大，民進黨現任立委陳秀寳（左一）、黃秀芳（左二）與陳素月（右一）都連任成功。本報資料照片

彰化縣現任縣長是國民黨籍王惠美，國民黨角逐下屆縣長人選，檯面上最可能人選是謝衣鳯，民進黨有意問鼎者，除彰化市長林世賢是男性，其他被點將的如黃秀芳、陳素月都是女性；民眾黨縣黨部主委張雪如也不排除參選，政壇預估下屆縣長選舉可能又是女人的戰爭。

彰化縣已出現周清玉、翁金珠及王惠美等3名女縣長，下屆縣長也可能又是女性。國民黨縣黨部主委是謝衣鳯，民眾黨縣黨部主委是張雪如，同樣是女力出頭。

54名議員有23名女性，尤其8個選區中，2選區施佩妤、3選區林小琪、5選區劉珊伶、6選區蕭妤亘，都是新人參選，拿下該選區最高票，施佩妤更拿到全縣最高的1.63萬票。

拋開政治人物，現任彰化地院院長陳毓秀是彰化地院首位女院長，現任彰化地檢署檢察長張曉雯及前任檢察長俞秀端都是女性，女力在彰化法界不讓鬚眉。

彰化師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆分析，「一鹿二府三艋舺」，彰化文化開化早，對新事物接受度高；早在1950年代地方自治選舉開始，都有女性參政傳統，算是全台政治性別平等最落實的地方。