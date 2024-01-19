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科博館全新「奇幻自然」展 手動操作機械魷魚超吸睛

中央社／ 台中19日電

國立自然科學博物館全新常設展「奇幻自然」今天開幕，5大主題展區呈現自然界的規則與奧秘。有身長近4公尺，可手動操作的機械魷魚，相當吸睛。

「奇幻自然」常設展今天舉行開幕活動。教育部政務次長林明裕、台中市政府教育局長蔣偉民、農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟出席。

策展召集人、科博館展示組郭揚義博士分享，「奇幻自然」包含5單元，「哇自然！嗨科學」、「圓不圓：蛋科學」、「動一動：生物力學」、「追呀追：計算與行為」、「說故事：探索自然，發現科學」，細緻介紹自然界的多樣性、形態、功能、行為和科學探究。

「奇幻自然」常設展中，展出400歲的台灣雲杉圓盤木標本，還有展示100隻自海岸線到高海拔的台灣鳥類標本，以及多件蛋標本。更邀請標本藝術家黃雯杰，以特殊手法再現動物活靈活現的奔跑姿態，展現力與美。

另還有1隻近4公尺巨大「機械魷魚」，轉動圓盤可操控魷魚觸角。天花板懸掛鯨豚骨骼模型，搭配光影營造海洋意象，還有互動裝置可聆聽鯨豚的聲音。

科博館長焦傳金指出，博物館常設展一般會展出10年至20年，拜科技所賜，如今學界每隔幾年就可能「發現新物種」或「建立新理論」，因此展示櫃特別設計成「前開式」，方便未來依據學術發現與時俱進、即時更新展品或標本，也能配合講座或導覽需求與觀眾互動。

鯨豚 博物館

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