去年報佳音看見好產品 彰化喜樂今獲捐贈外加20萬元基金

彰化縣輝庭企業董事長蔡長銘是二林子弟，抱著回饋鄉里的心，一連14年參加家鄉喜樂保育院活動，今天又不例外捐款和贈送企業產品，喜樂院生以歌唱舞蹈表達謝意，院長林玉嫦也感謝蔡長銘行善總是不忘弱勢院生。

輝庭企業在彰濱工業區的線西區設廠生產居家收納用品，董事長蔡長銘自2010年起贊助喜樂的中秋烤肉及捐款，去年耶誕節喜樂院生到輝庭報佳音，受到熱烈接待，有些障別較輕的院生迄今還記得，今天看到蔡長銘，歡喜得拍手。

蔡長銘說，公司幫助喜樂不只是自己行善，更希望拋磚引玉讓更多民眾和公司參與。他捐贈有輪子的活動層架、收納箱等收納用品，又捐關懷金20萬元當作瑪喜樂基金會建廠計畫的大紅包。

喜樂院長林玉嫦表示，去年到輝庭線西工廠看到收納產品精緻、實用和美觀，多稱讚兩句，沒想到董事長蔡長銘送來產品型錄讓喜樂挑選所需收納組件，她代表206名院生感謝輝庭。