彰縣衛生局查年節食品 澳洲砂糖橘、大陸冷凍馬蹄丁農藥檢驗不合格

為維護年節食品安全與衛生，彰化縣衛生局啟動春節稽查專案，經稽查檢驗，計有5件蔬果農藥殘留不合格，其中進口兩件，分別是來自澳洲的砂糖橘及大陸的冷凍馬蹄丁，另國產1件茼蒿及2件白蘿蔔，除勒令下架外，並轉由來源廠商所轄衛生局後續處理。

彰化縣衛生局針對超市、傳統市場、大賣場、食材盤商、素料行、食品製造業、餐廳等應節食品稽查，共抽驗禽畜水產及加工品、生鮮蔬果、醃漬蔬菜、乾貨、糖果類、堅果類等計116件，檢驗結果有5件蔬果農藥殘留不合格。

衛生局表示，本次抽驗殘留農藥不合格蔬果有2件為進口產品，1件是由新北市廠商進口澳洲的砂糖橘，芬普尼超標；另1件由彰化縣廠商從大陸進口的冷凍馬蹄丁檢出克美素。

另3件國產品農藥超標部分，分別是來自雲林西螺生技公司生產的茼蒿四氯異苯腈超標，同廠商的白蘿蔔達滅芬超標，以及由鐘姓廠商出產的白蘿蔔芬普尼超標。

衛生局表示，依食品安全衛生管理法規定，輸入或販賣檢出殘留農藥超量或不得殘留的農藥種類，可處以6萬元以上，2億元以下的罰鍰，不合格產品已令業者下架停止販賣，並由來源廠商所轄衛生局進行後續處辦。

衛生局建議民眾，採買生鮮蔬果可優先選擇信譽良好的商家，或具產銷履歷、台灣優良農產品(CAS)及有機農產品標章的產品購買。處理蔬果時把握「先洗後切」原則，先以清水浸泡數分鐘，待農藥溶解於水中後，再用流動的清水沖洗，沖走蔬果的殘留農藥，沖洗後，再切塊，或除去不食用的部分，以避免農藥沾染刀具，汙染其他乾淨的部位或食材。

衛生局表示，年貨採購要掌握以下五要原則，一、外觀色澤氣味要自然：選購顏色自然食材，避免選購鮮豔、特別白或有刺鼻味的產品；二、包裝產品標示要完整：注意品名、內容物、廠商資訊(名稱、地址及電話)、重量、營養標示、過敏原、有效日期等資訊是否完整，是否有過期；三、散裝食品來源要清楚：優先向固定店面購買，勿向來路不明的流動攤販購買，以免食品有問題無從追溯，無保障；四、採買環境要清潔衛生：現場環境及設備應清潔、即食食品有適當覆蓋；五、要適量採購、適當保存：年節期間超市多有營業，採買十分便利，勿過量採買，並依食材特性進行常溫、冷藏或冷凍存放，以維持鮮度。