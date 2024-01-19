彰化市今年將發放1.7億春節敬老禮金 火葬場將挹注財源
彰化市70歲以上長者從本月25日起，每人可以領取6千元「春節敬老禮金」大紅包，今年符合領取資格的長共有2萬9073位，合計將發放1億7443萬餘元。這項福利已連續開辦27年，占了市公所逾2成預算，對市庫構成沈重負擔。市長林世賢說，待中友百貨彰化店營業，以及將來「彰化藝術生命園區」順利設置，可提供財源。
彰化市長林世賢積極在彰化市立大埔殯儀館後方設置火葬場，以「彰化藝術生命園區」規劃，選前遭到附近居民強烈抗爭，市公所決定暫緩向市代會提案。選舉結束後，林世賢在今天「春節敬老禮金」發放記者會中，再度重申將設立「彰化藝術生命園區」決心，強調一年可為大埔地區挹注3億元的經濟產值。
林世賢說，設立「彰化藝術生命園區」是對的事，一定要做，他並強調，火葬設施絕對沒有汙染，也不會影響交通，進而解決彰化人迢迢將亡者送往他縣市火葬的不便，而且園區將委請大師設計，將來反而會形成地標及觀光景點，為地方帶來收益。不過，林世賢的宣示，預料再會掀起地方的抗爭。
林世賢還說，中友百貨彰化店已經動工，預定三年後營運，屆時彰化市公所一年可獲取約一億元的租金及權利金，連同「彰化藝術生命園區」營運帶來效益，即可紓解「春節敬老禮金」財源。
市公所今天在彰化生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，林世賢邀請6名長者出席並致贈敬老禮金。林世賢表示，發放敬老禮金的目的，除了是做好老人福利外，還有弘揚孝道及倫理道德的觀念，更重要的是對長者的關懷與照顧。
彰化市公所從1月25日在各里辦公處或各里指定地點，發放春節敬老慰問禮金，凡年滿70歲在彰化市設籍六年以上的長者且戶籍未再遷出者，每人都可獲得敬老慰問禮金6000元及長壽麵線一份。
有關禮金領取的方式，市公所為順應時代潮流，鼓勵長者以轉帳方式，不用再勞神排隊領紅包，但很多長者喜歡親自領「現金」的感覺，寧可領現金。不過，轉帳觀念已漸漸被接受，今年有領取資格的2萬1066人中，選擇用轉帳占72.46％，領現金的為8007占27.54％。
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