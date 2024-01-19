彰化天人宮創建40年累計捐款1.1億元 彰雲兩縣都贈匾

彰化縣二林鎮天人宮慶祝創建40周年，累計過去40年捐款逾1億1千萬元，嘉惠中、彰、投三縣市的弱勢社福團體，彰化縣長王惠美和雲林縣長張麗善都到場頒贈匾額，天人宮住持胡建雄宣布推動公益繼續行善。

天人宮主祀濟公活佛，昨晚舉辦盛大宮慶，邀請知名藝人白冰冰率冰冰家族成員和歌手楊惠絜等10人表演歌舞，上千名信眾觀賞，相當熱鬧，活動高潮是王惠美致贈「聖濟弘善」匾額及張麗善致贈「普濟群生」匾額，感謝天人宮年年捐款和捐贈普度供品給弱勢團體和民眾，住持胡建雄也當場捐款10萬元給雲林家扶中心。

胡建雄今天說，作為宮廟領航員，他一生志向就是推動公益，從事宮廟和公益事業千萬不能欺騙和歛財，過去到現在他都把十方信眾捐款分配給中、彰、投三縣市的弱勢社福團體，以彰化家扶中心為例，天人宮捐出約5千萬元，希望照顧弱勢的家庭和孩子，未來他和天人宮都朝向行善的目標前進。

王惠美感謝胡建雄和天人宮長期護持百姓，取之於社會、回饋於社會，不只幫助家扶中心也幫助在地弱勢身障機構、慈善會，相信濟公活佛會感受到大家的虔誠和善心。張麗善表達相同感謝之意，因為天人宮博施愛心讓彰化縣「厝邊」雲林縣也受惠。