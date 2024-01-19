快訊

盧秀燕把台中選成「綠營重災區」 立委戰致勝心法揭密

吸金三億！推銷基金詐騙林百里妻 名媛朱立安判10年確定要入獄

這波寒流霸王級？粉專：真的差多了但會冷很久

第13屆全國小果番茄競賽 彰化青農唐烱凱磨劍10年奪冠

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎，展出各種特色小蕃茄。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎，展出各種特色小蕃茄。記者周宗禎／攝影

第13屆全國「健康優質設施小果番茄競賽」今天在台南區農業改良場頒獎。雲林縣花壇鄉36歲青農唐烱凱回老家耕作、不斷學習堅持10年，本季種出的玉女種小蕃茄以平均糖度10.3、平均單果重12.9公克，總分89分贏得冠軍。

唐烱凱原本的工作是工廠倉管，因車禍受傷被迫返鄉休養，剛好家裡有快2分大農地，決定種植作物順便復健。耕作完全是門外漢、向花壇鄉前輩農友學習。不過務農「真的非常辛苦，每天都很操勞。」

唐烱凱說，當農民沒有大家想得那麼簡單，他10年來好幾次都想放棄，真的要投入就得耐得住、肯吃苦。尤其是看天吃飯飯、這一季氣候不好，很多人努力都不一定能成功，這一次比賽「大家都是一時之選、我只是運氣比較好」。

這一季小蕃茄從去年底開始，大概還能收成到清明節左右，收成後就擺在家門口賣。想要買冠軍小蕃茄的民眾，可以到彰化縣花壇跟秀水交界花秀路他家購買，或Google或臉書搜尋「凱哥開心農場」。

本屆亞軍邱建成、許福地，季軍蘇錦坤、吳忠恩、 楊淵傑。曾文瑞、李震偉、呂玉治、粱烽政、馬啟宏、許智評、葉家綸、江萱庭、江曉琪、楊淵仁等10名佳作。

這次小果番茄競賽共有全台農友51組參賽、嘉義縣37組最多、雲林縣6組、台南市1組、其他彰化縣、苗栗縣及高雄市7組。雖然這次產季因高溫、少雨及病毒病危害，很多農民眾的蕃茄受嚴重影響收成很差；但參賽番茄農戶均是各地栽培好手，仍能生產出好吃的番茄產品，這次比賽所有果品平均糖度達9 以上，維持一定水準。

台南農改場說，所有參賽果品，須具產銷履歷農產品標章、有機農產品標章、農產品生產追溯條碼等認證，通過農業藥物毒物試驗所的農藥殘留檢測，才能參加評鑑。

第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽，彰化花壇青農唐烱凱磨劍10年一舉奪冠。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽，彰化花壇青農唐烱凱磨劍10年一舉奪冠。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎，展出各種特色小蕃茄。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎，展出各種特色小蕃茄。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎，展出各種特色小蕃茄。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽今天頒獎，展出各種特色小蕃茄。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽，彰化花壇青農唐烱凱磨劍10年一舉奪冠。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽，彰化花壇青農唐烱凱磨劍10年一舉奪冠。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽，彰化花壇青農唐烱凱磨劍10年一舉奪冠。記者周宗禎／攝影
第13屆全國小果番茄競賽，彰化花壇青農唐烱凱磨劍10年一舉奪冠。記者周宗禎／攝影

蕃茄 台南 產銷履歷 農藥殘留 農改場 青農

延伸閱讀

彰化縣女力大爆發 縣長、立委、藍白主委到審檢首長都女性

彰化公私協力送暖 這家企業8年捐款近二千萬

獨／彰化驚傳離奇命案！女子雙腳懸空 死於5樓遮雨棚

彰化下屆縣長藍綠點將 女力撐起半邊天

相關新聞

彰化10大測速桿去年開出8萬張罰單 新「桿王」令人意外

彰化縣共66支固定式測速照相取締，其中去年績效排行前十大的測速桿，就開出8萬4780件違規超速罰單，若以汽車超速1600...

中央研議中捷藍線先核定再補正 盧秀燕：只要核定都支持

台中捷運藍線選前卡關，選後不分藍綠立委都喊要爭取核定，民進黨立法院副院長蔡其昌前天至行政院向院長陳建仁建議，中央先核定捷...

南投草坪頭4千棵櫻花開始綻放 櫻梅並存也桃李爭豔

南投縣信義鄉的梅花仍在綻放中，玉山腳下的草坪頭，也宣告櫻花季1月27日起正式登場，不只有滿山的台灣原生種緋寒櫻，以及各種...

第13屆全國小果番茄競賽 彰化青農唐烱凱磨劍10年奪冠

第13屆全國「健康優質設施小果番茄競賽」今天在台南區農業改良場頒獎。雲林縣花壇鄉36歲青農唐烱凱回老家耕作、不斷學習堅持...

增闢車道 南投竹山紫南宮春節塞車有解

春節連假期間，南投竹山紫南宮周邊道路都會因車輛壅塞造成回堵，公路局為改善台3線南下左轉進入紫南宮停車場及直行往竹山市區的...

環團促撤東大案 中市府：納參考

台中大肚山「東大產業園區」昨第2次環評初審，會議前，時代力量立委陳椒華等人質疑大肚山已過度開發，且開發案基地100%為公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。