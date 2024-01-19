第13屆全國小果番茄競賽 彰化青農唐烱凱磨劍10年奪冠

第13屆全國「健康優質設施小果番茄競賽」今天在台南區農業改良場頒獎。雲林縣花壇鄉36歲青農唐烱凱回老家耕作、不斷學習堅持10年，本季種出的玉女種小蕃茄以平均糖度10.3、平均單果重12.9公克，總分89分贏得冠軍。

唐烱凱原本的工作是工廠倉管，因車禍受傷被迫返鄉休養，剛好家裡有快2分大農地，決定種植作物順便復健。耕作完全是門外漢、向花壇鄉前輩農友學習。不過務農「真的非常辛苦，每天都很操勞。」

唐烱凱說，當農民沒有大家想得那麼簡單，他10年來好幾次都想放棄，真的要投入就得耐得住、肯吃苦。尤其是看天吃飯飯、這一季氣候不好，很多人努力都不一定能成功，這一次比賽「大家都是一時之選、我只是運氣比較好」。

這一季小蕃茄從去年底開始，大概還能收成到清明節左右，收成後就擺在家門口賣。想要買冠軍小蕃茄的民眾，可以到彰化縣花壇跟秀水交界花秀路他家購買，或Google或臉書搜尋「凱哥開心農場」。

本屆亞軍邱建成、許福地，季軍蘇錦坤、吳忠恩、 楊淵傑。曾文瑞、李震偉、呂玉治、粱烽政、馬啟宏、許智評、葉家綸、江萱庭、江曉琪、楊淵仁等10名佳作。

這次小果番茄競賽共有全台農友51組參賽、嘉義縣37組最多、雲林縣6組、台南市1組、其他彰化縣、苗栗縣及高雄市7組。雖然這次產季因高溫、少雨及病毒病危害，很多農民眾的蕃茄受嚴重影響收成很差；但參賽番茄農戶均是各地栽培好手，仍能生產出好吃的番茄產品，這次比賽所有果品平均糖度達9 以上，維持一定水準。