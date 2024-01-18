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台中梨山地區賞花季將至 盧秀燕上山感謝救災救護消防英雄

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市海拔最高的梨山消防分隊展現救災救護量能，專業又迅速。圖／台中市政府新聞局提供
台中市海拔最高的梨山消防分隊展現救災救護量能，專業又迅速。圖／台中市政府新聞局提供

台中市梨山地區是國際知名賞梅、櫻景點，武陵農場櫻花季管制將於下月8日登場，近4年山域事故攀升，高山救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今與隊員逐一握手，發送小紅包與春聯，祝福消防員新年快樂，慰勞執勤辛苦。隊員透露，媽媽市長親自上山慰問，「很親切」，大夥相當振奮。

今天中午，盧秀燕率市府團隊視察中市海拔最高的梨山消防分隊，盧逐一與隊員握手、發送小紅包與春聯，提早祝福新年快樂，場面溫馨。有隊員分享，高山地區天冷地遙，但市長媽媽「很親切」，有看到隊員出生入死的辛勞，大家很振奮、士氣鼓舞。

盧指出，梨山分隊成立4年，轄區有多座百岳山峰，因地處特殊，救援類型除一般火災外，還有山難事件，如登山失聯、失蹤或掉到山谷，甚至雪地救援等各種情形，因此消防分隊在人員訓練、人力配置及配備方面都必須能因應。

消防局表示，分析和平區山域事故件數，2020年78件、2021年61件、2022年85件、去年92件，有逐年增多趨勢，樣態部分則以迷途或失聯案件最多，受傷案件次之。

除編經費採購山搜裝備外，今年起執行內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，促使救災戰力再升級。

消防局於2021年至2022年完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊無線電通訊設備數位化，去年於鞍馬山、福壽山、頭嵙山、谷關等4處完成建置數位無線電中繼站台，改善和平區救災救護無線電通訊品質。

消防局長孫福佑表示，為提升救助效能及各項應變作為，消防局除定期辦理山域搜救訓練及運用科技辦理救災，更於近期著手研發「跨平台搜救資訊管理系統」，提升救援能量。

台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山發送小紅包與春聯，慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山發送小紅包與春聯，慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山頒獎慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山頒獎慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山發送小紅包與春聯，慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山發送小紅包與春聯，慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山發送小紅包與春聯，慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供
台中市梨山地區救災救護與山難救援，全靠中市海拔最高的梨山消防分隊，市長盧秀燕今上山發送小紅包與春聯，慰問消防弟兄。圖／台中市政府新聞局提供

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