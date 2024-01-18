東海大學前進部落 偏鄉童運用AI畫超萌盧媽媽

東海大學攜手台中市政府推動「愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計畫」，讓孩子們在短短三天學會AI，不僅運用AI繪畫出可愛的動物、公主、王子，還畫出他們眼中的超萌「盧媽媽」，讓台中市長盧秀燕看到畫時笑得好開心。

為了幫助偏鄉孩子降低數位落差，東海大學在校長張國恩的親自帶隊下，以「大手牽小手」在台中和平區和平國小舉辦首屆愛因斯坦AI冬令營，短短三天，孩子們在東海大學師生安排下體驗大地遊戲、AI繪圖、AI化學等課程，更有來自TCS探索未來教育機構的英語課程與遊戲。

台中市長盧秀燕昨視察和平專案之際，也抽空與參加營隊的孩子們互動。和平國小學生還和東海大學學生一起用電腦創作盧市長、東海校長張國恩、數位治理局長林谷隆，以及和平國小校長陳恩澤的漫畫版公仔圖像，親手拿到作品的盧秀燕笑說：「這是我嗎？好漂亮。」對於東海大學師生願意到和平國小進行偏鄉服務，感到相當肯定，並希望未來持續推動偏鄉數位教育。

身為活動推手的數位局長林谷隆說，這次是市府與東海大學首度推動偏鄉AI營隊，之後將透過「智慧城鄉發展計畫」持續推動「東海愛因斯坦飛揚AI下鄉教育計劃」讓梨山、佳陽、松鶴部落的的孩子也可以享受到數位教育的資源。