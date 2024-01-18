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無障礙公廁功能再提升 中市十全公園設「可掀照護床」

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市建設局在東區十全公園增設「可掀式照護床」，平時可收納於牆面，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者移動，為全台首創。圖／中市府提供
中市建設局在東區十全公園增設「可掀式照護床」，平時可收納於牆面，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者移動，為全台首創。圖／中市府提供

中市府推動「美樂蒂計畫」，改善台中各大公園環境，東區十全公園日前落成，成為地方重要休閒區域；建設局為提升無障礙廁所功能，全台首創，增設「可掀式照護床」，平時可收納於牆面，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者移動，未來也會重新評估各公廁狀態，逐步增設。

局長陳大田說，東區十全公園為東區指標型花卉公園，為提升無障礙廁所使用功能，首次增設「可掀式照護床」，平時收納於牆面、不佔空間，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者移動，床面為柔軟皮質，可安心使用。

陳大田說明，未來建設局將持續加強推廣照護床設置於陽光公廁內，提升照護床數量，嘉惠更多行動不便者使用。另外，不論男女廁、友善廁所或無障礙廁所，均加強通風及採光率，提升舒適性，全方位的貼心設計，盼讓市民感受市府陽光公廁政策帶來的溫暖。

建設局說，台中美樂地計畫共完成201座共融公園，包含21座公園新闢、180座公園改善及95處陽光公廁改善等；東區十全公園陽光公廁整體建物外型橢圓，四周以垂直鋼索種植蔓延性極佳的多年生蝶豆花，形成自然垂直綠意，且鄰近大型攀爬遊戲區及入口處，方便孩童及家長使用。

建設局表示，陽光公廁的設置，在男女廁間數、坐蹲比及相關建物設計上，皆考量高齡者、家長、女性、兒童等使用者需求，讓各種族群都能安心如廁，未來將持續提升公園無障礙環境、陽光公廁及兒童遊戲場品質，打造宜居城市。

台中東區十全公園陽光公廁建物外型橢圓，四周以垂直鋼索種植蔓延性極佳的多年生蝶豆花，形成自然垂直綠意。圖／中市府提供
台中東區十全公園陽光公廁建物外型橢圓，四周以垂直鋼索種植蔓延性極佳的多年生蝶豆花，形成自然垂直綠意。圖／中市府提供
中市建設局在東區十全公園增設「可掀式照護床」，平時可收納於牆面，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者移動，為全台首創。圖／中市府提供
中市建設局在東區十全公園增設「可掀式照護床」，平時可收納於牆面，拉開後高度與輪椅相近，方便使用者移動，為全台首創。圖／中市府提供

公廁 廁所 東區

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