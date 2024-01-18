柯P選後「嗡嗡嗡」仍響不停 彰化縣民眾黨員大躍進

總統及立委選舉落幕，民眾黨在彰化縣政黨票得票率23.45%，相對於4年前的23.45%，雖然仍低於藍、綠，卻幾乎翻倍成長。民眾黨彰化縣黨部主委張雪如說，選後沒幾天，就有近百人入黨，目前黨員數已接近千人，是縣黨部兩年前成立的10倍，縣黨部二月將開辦基層民代訓練班，積極培訓人才。

這次選舉，在16個政黨中，彰化縣政黨票最多的是國民黨25萬5616票、得票率35.08%拿下，其次是民進黨25萬1994票、得票率34.58%，民眾黨17萬0903票居第3，得票率23.45%，跟2020年相比，國民黨、民進黨都維持平盤，民眾黨卻從4年前9萬0939票、12.14%，成長近倍。

民眾黨縣黨部主委張雪如說，民眾黨在彰化縣政黨票大躍升，主要是主席柯文哲的個人魅力，加上民眾討厭藍、綠，希望給白色力量機會，改變現狀。選後，這股「嗡嗡嗡」氛圍持續，「小草成林」發酵，才沒幾天再有近百人入黨，除大學生外，也不乏公務員、老師、知識分子，甚至還有三代人入黨，令人感動。

民眾黨崛起，張雪如說，除了「小草成林」擴大召募黨員外，民眾黨並將目光放在下一次選舉，包括縣長、立委、縣議員、鄉鎮市長及代表等，絕不缺席，縣黨部從二月起，將開辦多場次基層民代訓練班，積極培養人才，目前已有許多人預約。

民眾黨在彰化縣議會議員席次，除了張雪如外，原本有陳重嘉及陳銌銌共三人，組成黨團，但在這次選舉前，陳重嘉及陳銌銌卻退黨，民眾黨黨團被迫解散。張雪如說，民眾黨雖歡迎「帶槍投靠」，但自己培養人才最重要。