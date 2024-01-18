影／水里民生橋開拆了！斥資7千多萬重建 趕在明年春節前完工

水里鄉民生橋因橋身結構不穩定5年前列入危橋後，終於開拆了！今年春節前剛進行圍籬封閉，昨天怪手立刻進駐進行拆除重建，鄉長葉銘豐表示，這是為趕在今年汛期前動工，預計明年春節前可以完工，讓民生橋盡快擺脫危橋標籤。

水里鄉長葉銘豐指出，民生橋是最重要橋梁，跨越水里溪連接水里車站和市區，每天車流量相當大，40年前興建後，曾在1990年代拓寬，屬於老背少結構，橋墩又因溪水沖刷裸露，經南投縣政府檢測列為危橋，縣府啟動「加速整建受損橋梁民生橋改建工程」，鄉公所為鄉民安心通過，也編列配合2000多萬，加上縣府及中央的預算，新橋將斥資7000多萬重建。

水里鄉民雖反映汽機車經過常會感覺搖晃，希望早日重建，民生橋前天剛以圍籬封橋，多輛重型怪手機具馬上開到現場，昨天展開拆除橋梁及橋墩工程，當斷裂的時刻來臨，旁觀的水里鄉民不捨地表示，「這座橋是時代的記憶，陪伴了水里鄉民平安的度過40年！今天要畢業成為歷史了…。」

葉銘豐並說，民生橋橋墩裸露列為危橋必須重建，原訂1月8日封橋拆除，但當時交通維持計畫尚未核准，因此先封橋，但也有不少居民反映為何不能等到今年春節後再拆，以免影響到返鄉及旅遊的交通，但經討論認為，若延到春節過後才施工，恐趕不及汛期前完成橋墩基礎，甚至無法在下一個春節前完工，因此決定盡快施工以降低交通衝擊，廠商並承諾原定工期400多天，若馬上施工可提前到明年農曆春節前完工。