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吊臂砸中捷 興富發賠2.24億

聯合報／ 記者陳秋雲趙容萱余采瀅／台中報導
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。圖／聯合報系照片
興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂去年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。圖／聯合報系照片

台中市興富發建案去年5月發生工程車吊臂砸中捷車廂事件，造成靜宜大學助理教授林淑雅死亡、14人受傷。台中市府、中捷與興富發因對賠償金額無法達成共識交付仲裁，聲請求償2.61億元；仲裁結果昨天出爐，判興富發賠逾2.24億元。市長盧秀燕與興富發發言人廖昭雄都說，尊重仲裁結果。

興富發文心愛悅建案事件主要賠償市府的財產捷運車廂等，共2億1217萬1784元，另賠給中捷公司約1264萬元，包含隔音牆、軌道設施損毀及營運損失等。盧秀燕表示，事故後雙方都協調不下來，只好交付仲裁，結果大家必須接受；興富發已先提存擬賠償金額，所以這個錢一定拿得到。

中市府交通局運輸管理科梁蕙嬿表示，市府收到仲裁判斷書後，會與委任律師就實際內容討論，再研議後續處理。興富發發言人廖昭雄說，尊重仲裁結果，興富發已在去年第3季，針對市府中捷求償先提存2.6億元，市府表示多退少補；另，事件傷亡者中已有多數達成和解，其餘協調中。

事後該建案遭勒令停工，都發局表示，去年9月13日同意復工，興富發12月1日申請使用執照，正審核中。

國家運輸安全調查委員會去年11月提出事故發生報告，指工程人員拆除塔式起重機時，因拆除機桁架挫曲彎折，導致墜落砸進中捷軌道。運安會今年5月將提出完整調查報告草案，提報委員會審議，屆時將提出改善建議，防止類似事故重演。

中捷 車廂

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