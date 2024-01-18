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和平國小圖書室易淹 向市長爭取防水工程

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
和平國小圖書室緊鄰山壁，牆面潮濕，天花板與地面龜裂，連續降雨就淹水，書櫃至少淹2公分高，書櫃都要墊高。圖／台中市和平國小提供
和平國小圖書室緊鄰山壁，牆面潮濕，天花板與地面龜裂，連續降雨就淹水，書櫃至少淹2公分高，書櫃都要墊高。圖／台中市和平國小提供

台中市長盧秀燕昨啟動為期2天「和平專案」，首站到和平國小，因天氣寒冷，孩子穿傳統服飾、著布鞋跳泰雅迎賓舞，顛覆傳統赤腳表演，獲盧市長肯定，強調「第一要務保護好學生」；校方反映圖書室老舊，緊鄰山壁造成牆面、書櫃潮濕，連日降雨就淹水2公分，影響閱讀，爭取防水工程，盧指示相關局處了解。

和平國小學生穿上泰雅族傳統服飾，大跳迎賓舞歡迎盧秀燕一行 。和平國小校長陳恩澤說，因天氣寒冷，原本傳統泰雅族舞蹈是赤腳表演，但考量山區氣溫低，讓孩子穿上布鞋上場，希望現場貴賓「體諒」。

師長這一個小舉動，獲盧秀燕肯定，盧致詞強調，第一要務保護好學生，第二給孩子表演舞台，發揮自己專才。

和平國小圖書室已用29年，因一側牆面緊鄰山壁，長年導致牆壁、書櫃與地面潮濕，典藏書本易受潮，嚴重影響學生閱讀環境，市議員古秀英說，校方去年已向教育局提出相關修繕計畫，包括牆面防水、室內埋設暗溝排水工程，師生期待很久，希望經費能一次到位。

陳恩澤說，圖書室不只潮濕，連天花板與地面都龜裂，只要連續降雨就淹水，書櫃至少淹2公分高，導致木製書櫃都要墊高，而壁癌牆面因美觀問題，2、3年雖重新粉刷，「但治標不治本」，牆面剝落細粉、滋生黴菌，恐影響孩子呼吸道健康。盧秀燕聽取後，請教育局長蔣偉民與相關局處進一步了解。

盧秀燕 泰雅族

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