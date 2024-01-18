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員榮總醫院將動工 南彰醫療資源躍進

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
彰化縣員榮總醫院即將動工，將推動智慧醫療與遵循ESG永續發展目標，最快三年後完工。示意圖／員榮醫療體系提供
彰化縣員榮總醫院即將動工，將推動智慧醫療與遵循ESG永續發展目標，最快三年後完工。示意圖／員榮醫療體系提供

南彰化醫療將進入戰國時期，員榮醫療體系除了員榮與員生醫院院區，並積極在台76線林厝交流道出口處籌設員榮總醫院，最近已取得建照，新總院將設有心血管中心、高齡醫療中心等十二項特色醫療中心，預計最快2027年完工，屆時員榮總醫院將成為南彰化規模最大的醫療體系。

南彰化除了區域醫院衛福部彰化醫院外，還有員林市員基醫院、員榮醫療體系、二林鎮二基醫院等地區醫院，不過許多重症與急症病患仍需轉送北彰化基督教醫院或台中榮總等醫院，員榮醫院近年除了與台中榮總合作，也積極籌建擴充院區，希望朝升級為區域醫院邁進，提升醫療服務。

員榮醫療體系總院長張克士表示，員榮新總院近日獲彰化縣府核准建照，即將規畫動工，新總院將導入智慧科技，成為領先的智慧醫院外，也將在建院開始即遵循ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展目標，因此特聘台大土木系教授李鴻源擔任新建工程總顧問，期成為領先與標竿的醫療體系。

員榮總醫院位在台76線林厝交流道出口處，臨近東彰快速道路，聯外交通相當便利，未來不只能服務彰化鄉親，也能服務到南投、雲林等醫療資源較匱乏的縣市。

新總院總建坪約2萬3千坪，是一棟地下3層、地上11層的智慧綠建築，總床數將有800床，加上員榮、員生院區床位，體系總床數高達近1200床，將是南彰化規模最大的醫療體系。

張克士說，新總院設有心血管中心、高齡醫療中心、癌症整合治療中心、骨關節脊椎中心、消化醫學中心等十二大特色醫療中心，將引進達文西機器手臂微創手術，還設有健康步道、花園等自然景觀及健康美食中心等，讓醫院不再冷冰冰，讓就醫流程更友善、更溫馨。

台中榮總 微創手術

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