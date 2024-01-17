農糧署推冬季三寶禮盒 上架便利商店通路

春節將至，農業部農糧署輔導農民精選鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗，推出等冬季三寶冠軍水果禮盒上架全家便利商店通路，同時攜手中興大學等學界與食品加工業者，開發上市多款創新加工產品，提供消費者多元選擇。

農業部代理部長陳駿季表示，經過技術條件進步，鳳梨釋迦、蓮霧、棗子的產季延長，更是冬季三寶，農業部與全家合作，推廣銷售到消費者手上，也會跟各大物流系統合作，推薦民眾選禮品不要忘記冬季三寶。

農糧署表示，除輔導農民生產產銷履歷果品外，同時結合國立中興大學、食品加工業者共同投入水果加工製品開發，並攜手台灣農創興業股份有限公司協助拓展行銷通路，以提升國人對國產水果及其加工品市場接受度。