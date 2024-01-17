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農糧署推冬季三寶禮盒 上架便利商店通路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
農業部農糧署輔導農民精選鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗，推出等冬季三寶冠軍水果禮盒上架全家便利商店通路。記者江婉儀／攝影
農業部農糧署輔導農民精選鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗，推出等冬季三寶冠軍水果禮盒上架全家便利商店通路。記者江婉儀／攝影

春節將至，農業部農糧署輔導農民精選鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗，推出等冬季三寶冠軍水果禮盒上架全家便利商店通路，同時攜手中興大學等學界與食品加工業者，開發上市多款創新加工產品，提供消費者多元選擇。

農業部代理部長陳駿季表示，經過技術條件進步，鳳梨釋迦、蓮霧、棗子的產季延長，更是冬季三寶，農業部與全家合作，推廣銷售到消費者手上，也會跟各大物流系統合作，推薦民眾選禮品不要忘記冬季三寶。

農糧署表示，除輔導農民生產產銷履歷果品外，同時結合國立中興大學、食品加工業者共同投入水果加工製品開發，並攜手台灣農創興業股份有限公司協助拓展行銷通路，以提升國人對國產水果及其加工品市場接受度。

農糧署說明，此次行銷記者會除攜手全家便利商店上架冬季三寶禮盒外，也推出農會嚴選及產學合作開發清爽味美並具果肉口感「鳳梨釋迦冰淇淋」、純天然鳳梨釋迦與荔枝風味「鳳梨釋迦荔枝吸凍」、清甜爽口蓮霧果乾與甜蜜果露組合成精緻簡約「透紅時光禮盒」等國產加工品，提供消費者更多樣化的享受，即日起於全家便利商店APP「全家行動購」與「全+1商城」上市。

除了冬季三寶禮盒，還有鳳梨釋迦冰淇淋、鳳梨釋迦荔枝吸凍等國產加工品。記者江婉儀／攝影
除了冬季三寶禮盒，還有鳳梨釋迦冰淇淋、鳳梨釋迦荔枝吸凍等國產加工品。記者江婉儀／攝影
農業部農糧署輔導農民精選鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗，推出等冬季三寶冠軍水果禮盒上架全家便利商店通路。記者江婉儀／攝影
農業部農糧署輔導農民精選鳳梨釋迦、蓮霧及蜜棗，推出等冬季三寶冠軍水果禮盒上架全家便利商店通路。記者江婉儀／攝影

鳳梨釋迦 農業部

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