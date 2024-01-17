台中百貨業者紛推新春福袋 最大獎有1克拉鑽石

迎接龍年到來，台中市多家百貨公司今天都宣布推出限量新春福袋，其中有2家業者的最大獎都是1克拉鑽石，還有業者是祭出電動機車及價值6萬6000元商品券。

每到過年期間，不少民眾都會搶百貨公司福袋試手氣，年關將屆，台中市多家百貨公司都宣布推出新春福袋，其中有2家業者的最大獎都是1克拉鑽石。

新光三越台中店今天召開記者會宣布，推出2款福袋預購活動，包括龍來好運福袋與迎春福箱等，每個福袋都包含市價新台幣4000元以上商品，福袋與福箱分別於25日及29日上午10時起在APP線上預購開搶。

新光三越台中店長許宜敬表示，福袋限量300袋，福箱限量200只，福袋設計採用環保再生材質製成，推出可折疊收納的肩背提袋搭配文創插畫家小虎的醜Q龍龍設計，購買福袋及福箱即有機會獲得價值51.7萬元的1克拉白色黃金鑲天然鑽石戒指，其餘還有價值數十萬元的名牌床墊及運動舒眠椅。

廣三SOGO百貨推出的「好運福袋 龍賀禮」福袋，是具有後置杯架及USB充電孔等多功能的行李箱，27日起預購，限量300份，每袋總價值6800元以上，有機會抽中市價24萬8800元的英格蘭情人1克拉鑽戒，還有按摩椅及掃地機器人等獎品。

中友百貨19日起推出新春福袋預購，今年特別與Line貼圖「貓貓蟲咖波」聯名「好運龍賀福袋」，外箱使用獨家20吋咖波行李箱，共200只，每袋獎值超過8888元，最大獎是市價逾10萬元的電動機車。另外，20日推出咖波驚喜袋，採用咖波多功能旅行袋，限量300袋，每袋獎值超過1888元。

台中大遠百從1月29日起至2月9日推出千元福袋，購買新春福袋1份就可獲1張抽獎券，大年初一將公開抽出福袋所有獎項，包括頭獎6萬6000元商品券，另外還有2萬5000元商品券、2萬元商品券等獎項。